ABD Suriye’deki hava saldırısında DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü

Esad'ın düşmesinin ardından Suriye'deki terör örgütleri PKK/YPG'yi korumaya alan ABD, terör örgütü DEAŞ kartını yeniden devreye soktu. DEAŞ'ı bahane eden ABD terör örgütülerine desteğini sürdüreceğini açıklarken Suriye'de dikkat çeken bir operasyona imza attı.

CENTCOM Suriye'de DEAŞ liderini etkisiz hale getirdiğini açıkladı (Ekran görüntüsü))

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesine dün düzenlediği hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla teröristlere desteği ile biliniyor (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

KURİLLA'DAN TERÖRİSTLERE KALKAN

Terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan "lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını" belirtti.

Bu saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.