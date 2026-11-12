Meçhul Asker Anıtı'nda kahkaha krizi: ABD Savunma Bakanı Hegseth'i nöbetçi asker azarladı
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen resmi törenin ardından heyetiyle birlikte yüksek sesle gülüşüp uygunsuz davranışlar sergileyince nöbetçi askerden azar işitti. Pentagon olay doğrulanırken Hegseth'in saygısız davrandığını vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende uygunsuz tavırlar sergilediği için nöbetçi asker tarafından azarlandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı resmi törenin ardından Hegseth ve beraberindeki üst düzey danışmanlardan oluşan bir grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.
HEGSETH ANITTA KAHKAHA ATTI ORTALIK KARIŞTI
Sosyal medyada da yayılan görüntülerde Hegseth ve eşi Jennifer Hegseth'in danışmanları Ricky Buria, Tami Radabaugh ve diğerleriyle birlikte türbe önünde fotoğraf çektirdikleri görülüyor. Uzaklaşmaya başladıklarında, grubun kahkaha attığı ve yüksek sesle sohbet ettiği duyuluyor.
NÖBETÇİ ASKER AZARLADI
Grubun anıt alanından uzaklaşırken yüksek sesle konuşup gülüşmeye başlaması, ABD Ordusu'nun 3. Piyade Alayı'na bağlı bir nöbetçi askerin tepkisini çekti.
Hegseth ve maiyetine doğru ilerleyerek onlara bağıran nöbetçi asker "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı atmosferini koruyacaktır." dedi.
PENTAGON DA DOĞRULADI
Pentagon'un baş sözcüsü Sean Parnell, çarşamba günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir açıklamada olayı doğruladı. Açıklamada, "Bu kutsal günü anarken, bir asker doğru ve saygılı bir şekilde herkese nezaketi korumaları gerektiğini hatırlattı." denildi.
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