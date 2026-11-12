ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen törende uygunsuz tavırlar sergilediği için nöbetçi asker tarafından azarlandı. ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı resmi törenin ardından Hegseth ve beraberindeki üst düzey danışmanlardan oluşan bir grup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nöbetçi asker Hegseth'i azarladı. Fotoğraf: Reuters HEGSETH ANITTA KAHKAHA ATTI ORTALIK KARIŞTI Sosyal medyada da yayılan görüntülerde Hegseth ve eşi Jennifer Hegseth'in danışmanları Ricky Buria, Tami Radabaugh ve diğerleriyle birlikte türbe önünde fotoğraf çektirdikleri görülüyor. Uzaklaşmaya başladıklarında, grubun kahkaha attığı ve yüksek sesle sohbet ettiği duyuluyor. ABD Savunma Bakanı Arlington'da azar işitti NÖBETÇİ ASKER AZARLADI Grubun anıt alanından uzaklaşırken yüksek sesle konuşup gülüşmeye başlaması, ABD Ordusu'nun 3. Piyade Alayı'na bağlı bir nöbetçi askerin tepkisini çekti. Hegseth ve maiyetine doğru ilerleyerek onlara bağıran nöbetçi asker "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı atmosferini koruyacaktır." dedi.