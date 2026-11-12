ABD 'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Mississippi Senatosu için yarışan Demokrat aday Scott Colom galip geldi. Bu sonuçla Colom, eyalet tarihinde 152 yıl sonra seçilen ilk siyahi senatör unvanını elde etti.

Scott Colom. Fotoğraf: AFP

MISSISIPI'DE 152 YIL SONRA BİR İLK

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Colom Mississippi'den senatör olarak seçildi.

Colom, 1874'ten bu yana bu eyaletten ABD Senatosuna giren ilk siyahi isim oldu.

Mississippi'deki sonuçların da açıklanmasının ardından 3 Kasım'daki ara seçimlerde Demokratlar 55 sandalyeye ulaşırken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı.

Alaska'daki Senato koltuğunun kazananı ise henüz belli olmadı.

Scott Colom. Fotoğraf: AFP

ABD'DE ARA SEÇİMLER

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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