ABD medyası Kamala Harris dedi!

ABD'de 200 milyona yakın seçmen, 47. Başkanı seçmek için sandık başına gitti. Koltuğa oturmak için Cumhuriyetçi aday eski Başkan Donald Trump ile Demokrat adayı Kamala Harris mücadele etti. Bu arada ülkede erken oy kullananların sayısının 75 milyondan fazla olduğu bildirildi.



MEDYANIN TERCİHİ

New York Times'ın "Editörler Kurulu", Harris için oy çağrısı yaptı. "Trump'ı bitirin" başlıklı yazıda, "Trump liderlik etmeye uygun değil. Seçilirse acımasız bir politika izleyecek. Yoksullara, orta sınıfa zarar verecek" ifadeleri kullanıldı.

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