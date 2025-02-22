SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD Kennedy suikastı dosyasını açtı! Martin Luther King ve Epstein’ın ölümleri de inceleniyor

ABD tarihinin en önemli suikastlarından biri olan Kennedy suikastının dosyası inceleniyor. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi JFK'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ile Martin Luther King suikastlarıyla ilgili gizli dosyaları incelemeye başladığını açıkladı. Ayrıca, cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve hapishanedeki hücresinde intihar eden Jeffrey Epstein’ın dosyası da yeniden incelenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:42 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 14:42
ABD Kennedy suikastı dosyasını açtı! Martin Luther King ve Epstein’ın ölümleri de inceleniyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD tarihinin en önemli suikastlarından biri olan Kennedy suikastının dosyası açıldı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Başkan Donald Trump'ın direktifi doğrultusunda eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilişkili gizli dosyaları incelediğini bildirdi.

    ABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf ArşiviABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf Arşivi

    Fox News televizyonuna konuşan Bakan Bondi, JFK ve Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

    ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, EPAABD Adalet Bakanı Pam Bondi, EPA

    KENNEDY VE MARTIN LUTHER KING DOSYALARI İNCELENİYOR

    Bakan Bondi, Trump'ın direktifi doğrultusunda JFK'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ile Martin Luther King suikastlarıyla ilgili gizli dosyaları incelemeye başladığını açıkladı.

    Epstein ile bağlantılı isimlerin listesinin, halihazırda masasının üstünde durduğunu belirten Bondi, şu ana kadar dosyalarda önemli bir şeye denk gelip gelmediği sorusuna "Henüz değil." yanıtını verdi.

    Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…
    Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…

    KARARNAME ÇIKTI DOSYA AÇILDI

    ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameye imza atmıştı.

    Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

    Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladıKennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı
    Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı

    SADECE KENNEDY DEĞİL BİR DE EPSTEIN

    En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

    Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

    Kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

    Jeffrey Epstein, Takvim Fotoğraf ArşiviJeffrey Epstein, Takvim Fotoğraf Arşivi

    4 BİN 500'DEN FAZLA BELGE

    Ocak ayının başlarında yayımlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayımlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

    Açıklanan dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

    Dosyalarda Clinton ile Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a İnşaattan İşletmeye... Torpil mi para mı?
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Kassam Tugayları’ndan takas alanında dünyaya mesaj: Ayakkabılarınızı çıkarın
    Ahmet Minguzzi’nin ailesini dehşete düşüren paylaşımlar! Katiller indirim alacak mı?
    İstanbul’da kar kazaları kamerada... Patinaj çeken araçları vatandaş ittirdi
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    Fitne girişimi ya da…
    CANLI | Hamas karışan cesedi teslim etti! Gazze’de yeni takas: 6 İsrailliye karşılık 602 Filistinli
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı
    Diş hekimini silahla vurdu! Videosunu annesine gönderdi! Caniden kan donduran iddia
    Sermaye Piyasası Kurulu’ndan BIST’teki olağanüstü fiyat hareketlerine inceleme
    Fenerbahçe yeni stoperini buldu! Kararını gelecek ay verecek
    Kırmızı ette fırsatçılar yine sahnede! WhatsApp ve Facebook’ta grup kurdular
    PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!