PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD İstihbarat Servisi İran’ın Trump’ı öldürmek için üç ajan görevlendirildiğini iddia etti

İran’ın Trump’ı öldürmek için üç ajan görevlendirdiği ancak Devrim Muhafızlarından bir yetkilinin "Nasılsa seçilemeyecek seçimden sonra öldürürüz" deyip planı iptal ettiği ortaya çıktı. İki ajan kaçtı. Trump, daha önce de yaralanmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
ABD İstihbarat Servisi İran’ın Trump’ı öldürmek için üç ajan görevlendirildiğini iddia etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FBI, Donald Trump'a yönelik ürpertici bir suikast planının, İran askeri lideri Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını almak amacıyla koordine edildiğini ortaya çıkardı. ABD istihbarat servisi tarafından engellenen plan, Cumhurbaşkanı seçilen kişiye suikast düzenlemek üzere korkulan İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DGM) tarafından tutulduğu iddia edilen üç tetikçiyi içeriyordu.

Suikast girişiminde bulunanlardan 51 yaşındaki Farhad Şakeri, başlangıçta ABD'de İran muhaliflerine karşı suikast düzenlemesi talimatı aldığını, ancak 7 Ekim'de sadece Trump'ı hedef alması yönünde yeni bir emir aldığını iddia etti. Mahkeme belgelerine göre, yetkililer tarafından hakkında dava açılan Şakeri'nin, seçimden sadece bir ay önce, yedi gün içinde bir cinayet planı hazırlaması emredildi ancak bunu başaramadı. Şakeri'nin, istihbarat şeflerine Trump'ın suikastının 'çok büyük' miktarda paraya mal olacağını söylediği, onların da ona 'Zaten çok para harcadık, bu yüzden para sorun değil' diye yanıt verdiği iddia ediliyor. Şakeri, 7 Ekim'de kendisinden Trump'ı yedi gün içinde öldürecek bir plan hazırlaması istendiğini söyledi.

SEÇİMİ KAYBEDECEK
Trump, acımasız İran Kudüs Kuvvetleri lideri Süleymani'yi öldüren saldırıyı emrettiği günden bu yana İran'ın suikast tehditlerinin hedefi oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisinin, Şakeri'nin söz konusu zaman diliminde bir plan ortaya koyamaması halinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Trump'ı seçimden sonra öldürmeye çalışacağını, çünkü Trump'ın kaybedeceğini ve oylama sonrasında onu öldürmenin daha kolay olacağını değerlendirdiğini söylediği iddia ediliyor.

Tel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dediTel Aviv’e destek ABD’ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi ‘Trump Netanyahu’yu iktidardan indirecek’ dedi
Tel Aviv'e destek ABD'ye pahalıya patladı! İsrail gazetesi 'Trump Netanyahu'yu iktidardan indirecek' dedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Narin Güran davasında üçüncü gün! Mahkemeden ara karar | Duruşma tarihi ertelendi
Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro
Hesaplı emeklilik fırsatı: Bu yıl prim satın alanlar kazançlı çıkacak! Kimler için geçerli? Son tarih 31 Aralık
İzmir Körfezi’ni pisliğe mahkum eden CHP’li Cemil Tugay’dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!
Fenerbahçe’nin futbolcusu Samet Akaydın’dan aşk bombası! Gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı
Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
İmamoğlu’ndan algı operasyonu! Biz geldik diye izne çıktılar dedi Mehmet Öntürk’ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!
Galatasaray forvetini buldu! Mauro Icardi’nin yerine o gelecek
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
SON DAKİKA