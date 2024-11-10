ABD İstihbarat Servisi İran’ın Trump’ı öldürmek için üç ajan görevlendirildiğini iddia etti

FBI, Donald Trump'a yönelik ürpertici bir suikast planının, İran askeri lideri Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını almak amacıyla koordine edildiğini ortaya çıkardı. ABD istihbarat servisi tarafından engellenen plan, Cumhurbaşkanı seçilen kişiye suikast düzenlemek üzere korkulan İslam Devrim Muhafızları Ordusu (DGM) tarafından tutulduğu iddia edilen üç tetikçiyi içeriyordu.

Suikast girişiminde bulunanlardan 51 yaşındaki Farhad Şakeri, başlangıçta ABD'de İran muhaliflerine karşı suikast düzenlemesi talimatı aldığını, ancak 7 Ekim'de sadece Trump'ı hedef alması yönünde yeni bir emir aldığını iddia etti. Mahkeme belgelerine göre, yetkililer tarafından hakkında dava açılan Şakeri'nin, seçimden sadece bir ay önce, yedi gün içinde bir cinayet planı hazırlaması emredildi ancak bunu başaramadı. Şakeri'nin, istihbarat şeflerine Trump'ın suikastının 'çok büyük' miktarda paraya mal olacağını söylediği, onların da ona 'Zaten çok para harcadık, bu yüzden para sorun değil' diye yanıt verdiği iddia ediliyor. Şakeri, 7 Ekim'de kendisinden Trump'ı yedi gün içinde öldürecek bir plan hazırlaması istendiğini söyledi.

SEÇİMİ KAYBEDECEK

Trump, acımasız İran Kudüs Kuvvetleri lideri Süleymani'yi öldüren saldırıyı emrettiği günden bu yana İran'ın suikast tehditlerinin hedefi oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilisinin, Şakeri'nin söz konusu zaman diliminde bir plan ortaya koyamaması halinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Trump'ı seçimden sonra öldürmeye çalışacağını, çünkü Trump'ın kaybedeceğini ve oylama sonrasında onu öldürmenin daha kolay olacağını değerlendirdiğini söylediği iddia ediliyor.

