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Rus devlet kanalında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladılar!

Rusya devlet televizyonunda 60 Dakika adlı şovda, Rus televizyon sunucuları karı koca Yevgeny Popov ve Olga Skabeyeva, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi hakkında konuştular. Melania Trump'ın 2000 yılında GQ dergisinin bir profilinde yer alan çıplak fotoğraflarını yayınladılar.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Rus devlet kanalında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladılar!

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Rusya devlet televizyonunda 60 Dakika adlı şovda, Rus televizyon sunucuları karı koca Yevgeny Popov ve Olga Skabeyeva, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi hakkında konuştular. Melania Trump'ın 2000 yılında GQ dergisinin bir profilinde yer alan çıplak fotoğraflarını yayınladılar. Julia Davis, yayının videosunu şu başlıkla paylaştı:

"Bu arada Rusya'da: Ülkenin en çok izlenen devlet televizyon kanalı Melania Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü böyle karşıladı. Olga Skabeeva gülmemeye çalışıyor. Muhtemelen bu onun fikriydi."

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