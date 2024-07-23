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ABD, İsrail ve BAE’den Gazze toplantısı! Saldırılar sonrası için gizli görüşme yaptılar

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Gazze’de İsrail’in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in katıldığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 15:59 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:59
ABD, İsrail ve BAE’den Gazze toplantısı! Saldırılar sonrası için gizli görüşme yaptılar

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ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası döneme ilişkin planları görüşmek üzere toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

ABD, İSRAİL VE BAE'DEN GAZZE TOPLANTISI

ABD'de yayın yapan "Axios" sitesinin iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail ve BAE'nin geçen hafta perşembe günü Abu Dabi'de, İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze'ye yönelik planları görüşmek üzere gizli bir toplantı düzenlediği" iddia edildi.

Haberde, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in katıldığı belirtildi.

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FİLİSTİNLİ GRUPLAR BİRLİK MESAJI VERDİ

Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birliğe" ulaşma ve geçici uzlaşı hükümeti kurma konusunda anlaşmaya "varmak üzere" olduklarını duyurmuştu.

Pekin'deki toplantılara Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi'nin bulunduğu 14 grup katılmıştı.

İSRAİL FİLİSTİN BİRLİĞİNİ SİNDİREMEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Çin'de toplanan Filistinli grupların "Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını" belirterek 7 Ekim'den bu yana büyük yıkıma yol açtıkları Gazze'nin saldırılar sonrası Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini ileri sürmüştü.

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