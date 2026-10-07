Ebola salgınında yeni tehlike! Can kaybı 4 bin 178'e çıktı: Nijerya'dan uluslararası yayılma riski uyarısı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) başlayan Ebola salgını, Kenya'da doğrulanan ilk vakayla birlikte bölgesel sınırları aşarken Nijerya'dan uluslararası yayılma riski uyarısı geldi. KDC'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178'e yükselirken, doğrulanmış vaka sayısı ise 8 bin 665'e ulaştı.
KDC'de etkisini sürdüren Ebola salgınında virüsün farklı ülkelere taşınması endişeyi artırdı. Kenya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kaynaklı ilk Ebola vakasının doğrulanmasının ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), seyahat ve nüfus hareketliliğinin virüsün sınır ötesine taşınmasında risk oluşturduğuna dikkat çekti.
NCDC Genel Direktörü Jide Idris, Kenya'da doğrulanan vakanın, Ebola'nın uluslararası taşınma ihtimalini ortaya koyduğunu belirtti.
Idris, gelişmenin "virüsün Nijerya'ya ithal edilmesi ihtimali" de dahil olmak üzere uluslararası yayılma riskine dikkati çekti.
Nijerya'da 6 Ekim itibarıyla doğrulanmış Ebola vakası bulunmadığını kaydeden Idris, olası bir vakanın erken tespit edilmesi ve hızlı müdahale edilmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
KDC'DE CAN KAYBI 4 BİN 178'E ÇIKTI
KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Ebola salgını 7 eyaletteki 64 bölgeyi etkiledi. Salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 178'e yükseldi.
Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2 olarak kayıtlara geçti. Temaslı takip oranı ise yüzde 80,4'e ulaştı. Son 24 saatte 24 hastanın daha sağlığına kavuştuğu bildirildi.
KENYA'DAKİ BİR HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ
Kenya'da Bundibugyo virüsünün neden olduğu ilk Ebola vakası doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.
Semptomların görülmesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastaya, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testler sonucunda Bundibugyo virüsü teşhisi konuldu.
Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Hastanın cenazesi, Kenya'nın güvenli ve onurlu defin protokolü kapsamında toprağa verildi.
KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.
SALGIN 7 EYALETTE ETKİLİ
KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edilmişti.
Salgının mayıs ayında patlak veren Bundibugyo varyantından kaynaklandığı belirtilirken, sağlık yetkililerine göre bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.
Nijeryalı yetkililer ise Kenya'daki vakanın mevcut salgına yeni bir bölgesel boyut kazandırdığını belirterek KDC, Kenya ve diğer etkilenen ülkelerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.
EBOLA DAHA ÖNCE BATI AFRİKA'YI SARSMIŞTI
Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.
KDC'deki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verildi.
Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden geniş çaplı şekilde yayılırken Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.