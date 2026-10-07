23 Eylül 2026'da kaydedilen görüntüde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, Ebola tedavi merkezinde bir hastaya müdahale ediyor. (Fotoğraf: Reuters) KDC'DE CAN KAYBI 4 BİN 178'E ÇIKTI KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Ebola salgını 7 eyaletteki 64 bölgeyi etkiledi. Salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 178'e yükseldi. Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2 olarak kayıtlara geçti. Temaslı takip oranı ise yüzde 80,4'e ulaştı. Son 24 saatte 24 hastanın daha sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde, koruyucu ekipmanlı Güvenli ve Saygın Defin ekibi üyeleri, yeni bir salgına yol açan Ebola nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadın ile ceninini Kyaghala Hastanesi morgunda tabuta koyuyor; Butembo, 5 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters) KENYA'DAKİ BİR HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ Kenya'da Bundibugyo virüsünün neden olduğu ilk Ebola vakası doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti. Semptomların görülmesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastaya, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testler sonucunda Bundibugyo virüsü teşhisi konuldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir hemşire, hastaneye ulaştığında tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde durumu aktarıyor; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters) Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Hastanın cenazesi, Kenya'nın güvenli ve onurlu defin protokolü kapsamında toprağa verildi. KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde koruyucu tulum giyen bir görevli; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters) SALGIN 7 EYALETTE ETKİLİ KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edilmişti. Salgının mayıs ayında patlak veren Bundibugyo varyantından kaynaklandığı belirtilirken, sağlık yetkililerine göre bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.