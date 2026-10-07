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Ebola salgınında yeni tehlike! Can kaybı 4 bin 178'e çıktı: Nijerya'dan uluslararası yayılma riski uyarısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) başlayan Ebola salgını, Kenya'da doğrulanan ilk vakayla birlikte bölgesel sınırları aşarken Nijerya'dan uluslararası yayılma riski uyarısı geldi. KDC'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 178'e yükselirken, doğrulanmış vaka sayısı ise 8 bin 665'e ulaştı.

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Ebola salgınında yeni tehlike! Can kaybı 4 bin 178'e çıktı: Nijerya'dan uluslararası yayılma riski uyarısı

KDC'de etkisini sürdüren Ebola salgınında virüsün farklı ülkelere taşınması endişeyi artırdı. Kenya'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kaynaklı ilk Ebola vakasının doğrulanmasının ardından Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), seyahat ve nüfus hareketliliğinin virüsün sınır ötesine taşınmasında risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Ebola salgını nedeniyle Afrika'da sağlık ekiplerinin alarm seviyesi yükselirken, sınır ötesi hareketlilik yakından izleniyor. (Fotoğraf: DHA)Ebola salgını nedeniyle Afrika'da sağlık ekiplerinin alarm seviyesi yükselirken, sınır ötesi hareketlilik yakından izleniyor. (Fotoğraf: DHA)

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, Kenya'da doğrulanan vakanın, Ebola'nın uluslararası taşınma ihtimalini ortaya koyduğunu belirtti.

Idris, gelişmenin "virüsün Nijerya'ya ithal edilmesi ihtimali" de dahil olmak üzere uluslararası yayılma riskine dikkati çekti.

10 Temmuz 2026'da kaydedilen görüntüde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınına karşı görev yapan ekipler, cenaze işlemleri öncesinde tabutu dezenfekte ediyor. (Fotoğraf: Reuters)10 Temmuz 2026'da kaydedilen görüntüde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Ebola salgınına karşı görev yapan ekipler, cenaze işlemleri öncesinde tabutu dezenfekte ediyor. (Fotoğraf: Reuters)

Nijerya'da 6 Ekim itibarıyla doğrulanmış Ebola vakası bulunmadığını kaydeden Idris, olası bir vakanın erken tespit edilmesi ve hızlı müdahale edilmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

23 Eylül 2026'da kaydedilen görüntüde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, Ebola tedavi merkezinde bir hastaya müdahale ediyor. (Fotoğraf: Reuters)23 Eylül 2026'da kaydedilen görüntüde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sağlık çalışanları, Ebola tedavi merkezinde bir hastaya müdahale ediyor. (Fotoğraf: Reuters)

KDC'DE CAN KAYBI 4 BİN 178'E ÇIKTI

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Ebola salgını 7 eyaletteki 64 bölgeyi etkiledi. Salgında doğrulanmış vaka sayısı 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 178'e yükseldi.

Salgında 2 bin 259 kişi iyileşirken ölüm oranı yüzde 48,2 olarak kayıtlara geçti. Temaslı takip oranı ise yüzde 80,4'e ulaştı. Son 24 saatte 24 hastanın daha sağlığına kavuştuğu bildirildi.

KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde, koruyucu ekipmanlı Güvenli ve Saygın Defin ekibi üyeleri, yeni bir salgına yol açan Ebola nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadın ile ceninini Kyaghala Hastanesi morgunda tabuta koyuyor; Butembo, 5 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)KDC'nin Kuzey Kivu eyaletinde, koruyucu ekipmanlı Güvenli ve Saygın Defin ekibi üyeleri, yeni bir salgına yol açan Ebola nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadın ile ceninini Kyaghala Hastanesi morgunda tabuta koyuyor; Butembo, 5 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)

KENYA'DAKİ BİR HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kenya'da Bundibugyo virüsünün neden olduğu ilk Ebola vakası doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre KDC'de yaşayan Kenyalı hasta, kara yoluyla KDC'den Uganda'nın başkenti Kampala'ya, ardından uçakla Nairobi'ye seyahat etti.

Semptomların görülmesinin ardından Nairobi'de izole edilen hastaya, Kenya Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ile Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsünde yapılan testler sonucunda Bundibugyo virüsü teşhisi konuldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir hemşire, hastaneye ulaştığında tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde durumu aktarıyor; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir hemşire, hastaneye ulaştığında tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde durumu aktarıyor; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)

Destekleyici tedavi uygulanan hasta, 5 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Hastanın cenazesi, Kenya'nın güvenli ve onurlu defin protokolü kapsamında toprağa verildi.

KDC, Uganda ve Fransa'nın ardından Kenya, mevcut Bundibugyo virüsü salgınıyla bağlantılı vaka bildiren dördüncü ülke oldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde koruyucu tulum giyen bir görevli; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)Kenya'nın başkenti Nairobi'de, tecrit edilmesine rağmen hayatını kaybeden Ebola hastasının tedavi gördüğü Nairobi Hastanesi'nde koruyucu tulum giyen bir görevli; 7 Ekim 2026. (Fotoğraf: Reuters)

SALGIN 7 EYALETTE ETKİLİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta ülkede Ebola salgını ilan edilmişti.

Salgının mayıs ayında patlak veren Bundibugyo varyantından kaynaklandığı belirtilirken, sağlık yetkililerine göre bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

KDC'nin Ituri eyaletinde Kızılhaç ekipleri, hayatını kaybeden bir kişinin naaşını almadan önce Rwampara Hastanesi'ni dezenfekte ediyor; 21 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Reuters) KDC'nin Ituri eyaletinde Kızılhaç ekipleri, hayatını kaybeden bir kişinin naaşını almadan önce Rwampara Hastanesi'ni dezenfekte ediyor; 21 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Reuters)

Nijeryalı yetkililer ise Kenya'daki vakanın mevcut salgına yeni bir bölgesel boyut kazandırdığını belirterek KDC, Kenya ve diğer etkilenen ülkelerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

KDC'nin Ituri eyaletinde, Ebola salgınıyla mücadele sürerken Ceca-20 Mezarlığı'nda çalışan görevlilerin dron kamerasına yansıyan görüntüsü; Mungwalu, 14 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Reuters) KDC'nin Ituri eyaletinde, Ebola salgınıyla mücadele sürerken Ceca-20 Mezarlığı'nda çalışan görevlilerin dron kamerasına yansıyan görüntüsü; Mungwalu, 14 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Reuters)

EBOLA DAHA ÖNCE BATI AFRİKA'YI SARSMIŞTI

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verildi.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden geniş çaplı şekilde yayılırken Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı. Hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirdi.

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