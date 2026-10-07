ABD Adalet Bakanlığı personelinin, kurum içi ve dışındaki resmi yazışmalarda "yapay zeka" tabiri yerine bundan böyle "süper zeka" ifadesine yer vermesi yönünde talimat aldığı bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı personeline resmi iletişimde "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) terimini kullanması konusunda talimat verilirken, bu düzenleme avukatların mahkemeye sunduğu dilekçelerde de uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: Reuters

"SÜPER ZEKAYI KAZANAN YARIŞI KAZANIR"

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde dile getirdiği "Kim süper zekayı kazanırsa, yarışı o kazanır" anlayışıyla, bu teknolojinin Amerikan ulusal gücü, ekonomisi ve geleceği için hayati olduğunu savunuyor. "Yapay" (artificial) kelimesinin insan yapımı veya taklit gibi pasif ve zayıf bir algı yarattığını, "süper" (super) kelimesinin ise ABD'nin bu alandaki üstünlüğünü, gücünü ve inovasyon vizyonunu çok daha iyi temsil ettiğini düşünüyor.

ÜSTÜN GÜÇ VURGUSU

Trump yönetimi; bu teknolojiyi internetten veya Sanayi Devrimi'nden bile daha büyük, dönüştürücü bir güç olarak görüyor. "Süper zeka" adlandırmasıyla, bu alandaki büyümenin ve ekonomik potansiyelin büyüklüğünün altı çizilmek isteniyor.

Kamuoyunda teknolojinin hızlı gelişimine dair duyulan endişeleri ve "yapay" kelimesinin çağrıştırdığı korkuları hafifletmek amaçlanıyor. Beyaz Saray'a göre bu yeni terminoloji, teknolojinin sınırlayıcı kurallarla boğulmak yerine Amerikan halkının hayatını zenginleştiren "üstün bir güç" olarak konumlandırılmasını sağlıyor.

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