ABD İran ordusuyla bağlantılı 10'dan fazla kişi ve kurumu yaptırım listesine ekledi

ABD'den İran ordusunu finanse etmekle suçlanan kişi ve kurumlara yaptırım kararı geldi. Washington, İran ordusunu finanse etmekle suçladığı Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 10'dan fazla kişi ve kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, hedef alınan 10'dan fazla kişi ve kuruma, İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına (MODAFL) katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

"İRAN KURULUŞLARI GÖLGE BANKACILIK AĞLARINA GÜVENİYOR"

İran'ın "gölge bankacılık" ağlarının, yasa dışı mali aracılar eliyle uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para üzerinden kara para akladığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, "İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor." ifadesini kullandı.

Hurley, ABD'nin, "İran'ın silah programlarını ve Orta Doğu'daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları" kesmeye devam edeceğini vurguladı.

