PODCAST CANLI YAYIN

Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…

İsrail’in Katar’da üst düzey Hamas yetkililerine yönelik saldırısının ardından İslam İşbirliği Teşkilatı liderleri Doha’da olağanüstü toplandı. Zirvenin ardından tüm dünyada gündem İslam “NATO’su”. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede ortak savunma paktı görüşülürken İsrail Başbakanı Netanyahu açıkça Türkiye’yi hedef aldı. Paniğe kapılan bir diğer ülke ise Hindistan. Yeni Delhi’de Pakistan ve Türkiye endişesi baş gösterdi.

Giriş Tarihi:
Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…

İsrail Gazze'ye son iki yılın en ağır saldırılarını düzenleyip bir yandan da Kudüs'ü tamamen ele geçirme planları yaparken İslam dünyasında ise "İslam NATO'su" fikri konuşuluyor.

Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, AAKatar'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, AA

GÜNDEM İSLAM NATO'SU

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderleri İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ardından Katar'da olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede NATO tarzı bir ortak savunma paktı görüşüldü.

İran ve Mısır, pazartesi günü Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil zirvesi için bir araya gelirken Orta Doğu'da NATO tarzı bir ittifak için yeni çağrılarda bulunuyorlar.

Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, AAKatar'da İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, AA

KATAR'DA EN CİDDİ ADIM

İsrail'in yakın zamanda Hamas müzakerecilerinin kaldığı Doha'daki bir yerleşim alanına düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan öneri, birleşik bir bölgesel savunma paktı için onlarca yıldır atılan en ciddi adımlardan biri.

Olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, Müslüman ülkelerin birlik çağrılarını somut bir kolektif güvenlik çerçevesine dönüştürüp dönüştüremeyeceklerini belirlemek için kritik bir an olarak görülüyor.

Başkan Erdoğandan Katarda tarihi açıklama: İsraili durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajıBaşkan Erdoğandan Katarda tarihi açıklama: İsraili durduracak güce sahibiz | Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E "DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ" MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada Türkiye'nin "dost ve kardeş müttefik ülke" Katar'ın her daim yanında olduğunu belirtirken İslam dünyasının ise İsrail'i durdurabilecek güçte olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Başkan Erdoğan Katar'da, AAİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Başkan Erdoğan Katar'da, AA

İRAN: TEK ÇÖZÜM ASKERİ KOALİSYON

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Muhsin Rızai, blok kararlı bir şekilde hareket etmezse Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak'ın gelecekte hedef haline gelebileceği uyarısında bulunarak "Tek çözüm askeri bir koalisyon kurmaktır" dedi. Üst düzey İranlı din adamı Celal Razavi-Mehr, ortak savunma ve saldırı doktrinlerine sahip tek bir İslam ordusu çağrısında bulunarak mesajı güçlendirdi. Aynı zamanda, İranlı diplomatlar ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, ReutersNetanyahu, Reuters

NETANYAHU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Katar'daki İslam NATO'su seslerinin ardından Netanyahu, Kudüs'te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırladı ve Başka Erdoğan'ı hedef göstererek "Kudüs bizimdir" dedi. Fakat İslam NATO'su yalnızca İsrail'de endişeye yol açmadı.

India Today, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüIndia Today, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HİNDİSTAN'DA PAKİSTAN VE TÜRKİYE PANİĞİ

Hindistan basınında bugün yayımlanan haberlerde İslam NATO'su ile ilgili ciddi bir endişe patlak verdi. India Today ve The Times of India'da yayımlanan haberlerde Pakistan ve Türkiye'nin yer aldığı bir bloka ilişkin endişelere yer verildi.

Hindistan basını görüşmelerde Pakistan ve Türkiye'nin yer aldığına dikkat çekerken "Nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ve dört günlük mini savaşta Hindistan'a karşı İslamabad'ı silah ve personel ile destekleyen NATO üyesi Türkiye'nin de katılımıyla Arap-İslam NATO'sunun kurulması ihtimali Yeni Delhi'de bir miktar huzursuzluk yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itirafNetanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Borsa İstanbul
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Türk Telekom
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler