Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanlarından Muhsin Rızai, blok kararlı bir şekilde hareket etmezse Suudi Arabistan, Türkiye ve Irak'ın gelecekte hedef haline gelebileceği uyarısında bulunarak "Tek çözüm askeri bir koalisyon kurmaktır" dedi. Üst düzey İranlı din adamı Celal Razavi-Mehr, ortak savunma ve saldırı doktrinlerine sahip tek bir İslam ordusu çağrısında bulunarak mesajı güçlendirdi. Aynı zamanda, İranlı diplomatlar ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

India Today, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HİNDİSTAN'DA PAKİSTAN VE TÜRKİYE PANİĞİ

Hindistan basınında bugün yayımlanan haberlerde İslam NATO'su ile ilgili ciddi bir endişe patlak verdi. India Today ve The Times of India'da yayımlanan haberlerde Pakistan ve Türkiye'nin yer aldığı bir bloka ilişkin endişelere yer verildi.

Hindistan basını görüşmelerde Pakistan ve Türkiye'nin yer aldığına dikkat çekerken "Nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ve dört günlük mini savaşta Hindistan'a karşı İslamabad'ı silah ve personel ile destekleyen NATO üyesi Türkiye'nin de katılımıyla Arap-İslam NATO'sunun kurulması ihtimali Yeni Delhi'de bir miktar huzursuzluk yaratabilir." ifadelerini kullandı.