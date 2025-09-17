Katar’dan İslam NATO’su çıktı! İsrail’e karşı savunma paktı | Hindistan’da panik: Pakistan ve Türkiye…

İsrail Gazze'ye son iki yılın en ağır saldırılarını düzenleyip bir yandan da Kudüs'ü tamamen ele geçirme planları yaparken İslam dünyasında ise "İslam NATO'su" fikri konuşuluyor.
GÜNDEM İSLAM NATO'SU
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderleri İsrail'in Katar'da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının ardından Katar'da olağanüstü toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede NATO tarzı bir ortak savunma paktı görüşüldü.
İran ve Mısır, pazartesi günü Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil zirvesi için bir araya gelirken Orta Doğu'da NATO tarzı bir ittifak için yeni çağrılarda bulunuyorlar.
KATAR'DA EN CİDDİ ADIM
İsrail'in yakın zamanda Hamas müzakerecilerinin kaldığı Doha'daki bir yerleşim alanına düzenlediği saldırının ardından ortaya çıkan öneri, birleşik bir bölgesel savunma paktı için onlarca yıldır atılan en ciddi adımlardan biri.
Olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi, Müslüman ülkelerin birlik çağrılarını somut bir kolektif güvenlik çerçevesine dönüştürüp dönüştüremeyeceklerini belirlemek için kritik bir an olarak görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E "DURDURACAK GÜCE SAHİBİZ" MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada Türkiye'nin "dost ve kardeş müttefik ülke" Katar'ın her daim yanında olduğunu belirtirken İslam dünyasının ise İsrail'i durdurabilecek güçte olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:
Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin 'Büyük İsrail' hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.