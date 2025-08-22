PODCAST CANLI YAYIN

ABD’den İran yaptırımı! Gölge filoda milyonlarca varil petrol

ABD tarafından belirlenen çok sayıda tankere “milyonlarca varil” İran ham petrolünün ithalatını kolaylaştırdıkları gerekçesiyle Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın petrol ticaretinde rol aldıkları iddiasıyla bazı kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

YİNE YAPTIRIM GELDİ

ABD tarafından belirlenmiş çok sayıda tankere "milyonlarca varil" İran ham petrolü ithalatını kolaylaştırmakla suçlanan Çin merkezli iki ham petrol ve petrol ürünleri terminali işletmecisinin yaptırımlara tabi tutulduğu bildirilen açıklamada, bunun, Çin'deki işletmecilere yönelik dördüncü yaptırım paketi olduğu belirtildi.

ABD petrol, Takvim Fotoğraf ArşiviABD petrol, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÖLGE İRAN FİLOSU YAPTIRIM LİSTESİNDE

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise "denizcilik sektöründeki konumunu İran petrolünü taşımak için kullandığı" iddiasıyla Yunanistan vatandaşı Antonios Margaritis ve sahip olduğu şirketlerin yanı sıra İran'ın gölge filosunda yer alan yaklaşık bir düzine geminin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"Bu önlemler, Tahran'ın gelişmiş silah programlarını finanse etme, terörist grupları destekleme ve askerlerimiz ile müttefiklerimizin güvenliğini tehdit etme kabiliyetini zayıflatmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, bakanlığın "İran rejimine yardım ve küresel güvenliği tehdit etmek isteyen herkesi sorumlu tutmaya" kararlı olduğu vurgulandı.

