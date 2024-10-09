ABD ile İsrail’in savaş pazarlığı ortaya çıktı! Gizli görüşmeler, asılsız istihbaratlar, Refah yalanı…

Woodward'a göre Biden, Netanyahu'nun sınırları aşmaması için İsrail 'in davranışlarına sınır koyma konusunda temkinliydi. Nisan ayında bire bir görüşmede Netanyahu Biden'a Refah saldırısının sadece üç hafta süreceği sözünü vermiş, Amerikan Başkanı da bu sözü hiçbir zaman ciddiye almamıştı. Biden ise "Aylar sürecek," diye cevap vermişti.

BIDEN NETANYAHU'YA "YALANCI" DEDİ

Kitaba göre Biden, iş arkadaşlarına Netanyahu'nun sadece siyasi hayatta kalmakla ilgilenen bir yalancı olduğundan yakındı. Başbakan'ın çalışma arkadaşları için de aynı sonuca vararak Netanyahu için çalışan 19 kişiden 18'inin "yalancı" olduğunu söyledi.

ABD'YE SUUDİ DESTEĞİ

Kitap, aynı zamanda Biden yönetiminin Orta Doğu politikasına beklenmedik yerlerden destek geldiğini de ortaya koyuyor. Geçmişte Trump'ın sadık bir yardımcısı olan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iletişimi sağlayan Senatör Lindsey Graham'ın 7 Ekim'den sonra da veliaht prens ile temas kurmaya devam ettiğini belirten kitapta, Graham'ın mart ayında Riyad'a yaptığı bir ziyaret sırasında "Trump'la bir telefon görüşmesi yapmayı teklif edince veliaht prens "TRUMP 45" etiketli bir kullan-at telefon çıkardı. Daha önceki görüşmelerde veliaht prens, Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı için "JAKE SULLIVAN" etiketli olanı da dahil olmak üzere bu tür başka cihazlar da çıkarmıştı." ifadeleri yer aldı.