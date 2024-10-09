ABD’de yüz yılın fırtınası: Kıyamet hazırlığı başladı! 5 buçuk milyon kişiye tahliye uyarısı

BIDEN "ÖLÜM KALIM MESELESİ" DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, batı yakasındaki sakinlerin evlerinde kalmasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi. ve "Bu, Florida'yı bir asırdan fazla bir süredir vuran en kötü fırtına olabilir ve Tanrı'nın izniyle olmayacak, ancak şu an durum böyle görünüyor." dedi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Tampa Uluslararası Havaalanı'nda dün toplam 346 uçuş, bugün ise 378 uçuş iptal edildi. Tampa'dan aynı eyaletteki Orlando şehrine bugün yapılması planlanan toplam 781 uçuş da iptal edildi.

Meksika'nın Yucatan eyaletindeki sokaklar Milton Kasırgası nedeniyle sular altında kaldı, AP

51 BÖLGEDE OHAL

Florida'daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken Vali Ron DeSantis, "Florida'nın batı kıyısındaki hemen her yerin kasırgadan etkilenebileceğini" belirtti.