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ABD’de yüz yılın fırtınası: Kıyamet hazırlığı başladı! 5 buçuk milyon kişiye tahliye uyarısı

ABD yüz yılın en büyük fırtınası için alarm durumuna geçti. Florida’daki Tampa bölgesinde 5 buçuk milyon kişiye evlerini boşaltmaları için çağrı yapıldı. ABD Başkanı Joe Biden, batı yakasındaki sakinlerin evlerinde kalmasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu söylerken 51 bölgede OHAL ilan edildi ve yüzlerce uçuş iptal edildi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 11:50
ABD’de yüz yılın fırtınası: Kıyamet hazırlığı başladı! 5 buçuk milyon kişiye tahliye uyarısı

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ABD'de yüz yılın en büyük fırtınasına karşı kıyamet hazırlığı başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD'nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti.

Fırtınanın etki alanında bulunan sakinler, evlerinin pencerelerini tahtalarla kapatarak hazırlık yapıyor APFırtınanın etki alanında bulunan sakinler, evlerinin pencerelerini tahtalarla kapatarak hazırlık yapıyor AP

5 BUÇUK MİLYON KİŞİYE TAHLİYE UYARISI

Tampa Belediye Başkanı, fırtınanın karaya ulaşmasına saatler kala 5 buçuk milyon insanın evlerini boşaltması için çağrı yaparken şehirde kalanların ölebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Milton Kasırgası'nın beklenen karaya ulaşması öncesinde Tampa'da sakinler kum torbalarını dolduruyorMilton Kasırgası'nın beklenen karaya ulaşması öncesinde Tampa'da sakinler kum torbalarını dolduruyor

Kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde ya da perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeyi etkisi altına almasının beklendiği bildirildi.

Milyonlarca Floridalının evlerini boşaltmasıyla otoyollarda trafik durma noktasına geldi, EPAMilyonlarca Floridalının evlerini boşaltmasıyla otoyollarda trafik durma noktasına geldi, EPA

BIDEN "ÖLÜM KALIM MESELESİ" DEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, batı yakasındaki sakinlerin evlerinde kalmasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi. ve "Bu, Florida'yı bir asırdan fazla bir süredir vuran en kötü fırtına olabilir ve Tanrı'nın izniyle olmayacak, ancak şu an durum böyle görünüyor." dedi.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Tampa Uluslararası Havaalanı'nda dün toplam 346 uçuş, bugün ise 378 uçuş iptal edildi. Tampa'dan aynı eyaletteki Orlando şehrine bugün yapılması planlanan toplam 781 uçuş da iptal edildi.

Meksika'nın Yucatan eyaletindeki sokaklar Milton Kasırgası nedeniyle sular altında kaldı, APMeksika'nın Yucatan eyaletindeki sokaklar Milton Kasırgası nedeniyle sular altında kaldı, AP

51 BÖLGEDE OHAL

Florida'daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken Vali Ron DeSantis, "Florida'nın batı kıyısındaki hemen her yerin kasırgadan etkilenebileceğini" belirtti.

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