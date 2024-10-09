ABD’de yüz yılın fırtınası: Kıyamet hazırlığı başladı! 5 buçuk milyon kişiye tahliye uyarısı

ABD'de yüz yılın en büyük fırtınasına karşı kıyamet hazırlığı başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD'nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti.
ABD'de yüz yılın en büyük fırtınasına karşı kıyamet hazırlığı başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), ABD'nin güneyindeki Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası'nı, kasırga ölçeğinin en güçlü düzeyi olan Kategori 5'e yükseltti.
5 BUÇUK MİLYON KİŞİYE TAHLİYE UYARISI
Tampa Belediye Başkanı, fırtınanın karaya ulaşmasına saatler kala 5 buçuk milyon insanın evlerini boşaltması için çağrı yaparken şehirde kalanların ölebileceğine yönelik uyarıda bulundu.
BIDEN "ÖLÜM KALIM MESELESİ" DEDİ
ABD Başkanı Joe Biden, batı yakasındaki sakinlerin evlerinde kalmasının "ölüm kalım meselesi" olduğunu söyledi. ve "Bu, Florida'yı bir asırdan fazla bir süredir vuran en kötü fırtına olabilir ve Tanrı'nın izniyle olmayacak, ancak şu an durum böyle görünüyor." dedi.
YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Tampa Uluslararası Havaalanı'nda dün toplam 346 uçuş, bugün ise 378 uçuş iptal edildi. Tampa'dan aynı eyaletteki Orlando şehrine bugün yapılması planlanan toplam 781 uçuş da iptal edildi.
51 BÖLGEDE OHAL
Florida'daki 51 bölgede olağanüstü hal ilan edilirken Vali Ron DeSantis, "Florida'nın batı kıyısındaki hemen her yerin kasırgadan etkilenebileceğini" belirtti.