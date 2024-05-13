Ukrayna’da yeni cephe! Rusya dokuz köyü ele geçirdi: Harkov’a üç ayrı yönden saldırı

Uluslararası ajanslara göre Rus topçuları ve hava kuvvetleri bölgedeki kasaba ve köyleri hedef aldı. Rus askerlerinin Vesele, Neskuchne, Vovchansk ve Lyptsi olmak üzere dört yerleşim yerini daha ele geçirdiği ve Harkov'a bir adım daha yaklaştığını yazdı.

UKRAYNA'DA YENİ CEPHE

Rusya, Kharkiv bölgede en az dokuz köyü ele geçirdiğini ve savaşta yeni bir kuzeydoğu cephesi açtığını duyurdu.

Ukraynalı askeri kaynaklar ise BBC'ye konuştu ve Batı'nın göndereceği silahları beklerken Kiev'in kaynaklarının tükendiğini, askerlerinin yorgun düştüğünü ve düşman güçlerin 'savunma hattı' olmadığı için içeri girmeyi başardığını söyledi.

UKRAYNALI BİRLİKLER ÇEKİLDİ

İngiliz medyası yoğun çatışmaların en az bir Ukraynalı birliğin geri çekilmesine neden olduğunu ve gri bölge olarak adlandırılan alan Rus kuvvetlerine teslim edildiğini belirtti.

BİNLERCE SİVİL BÖLGEDEN KAÇTI

Bölge valisi Oleh Synehubov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Moskova güçlerinin operasyonu başlattığı Cuma gününden bu yana yaklaşık 6 bin sivilin Harkov bölgesinden kaçtığını duyurdu.