Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 17 Ekim'de yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Fransa'da sendikaların talebiyle düzenlenmeyen tüm eylemlerin hemen her yerde yasaklanacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Macron. Fotoğraf: Reuters "SENDİKAL ÖRGÜTLERİN TALEP ETMEDİĞİ EYLEMLER YASAKLANACAK" Macron, "Gelecek gün ve haftalarda sendikal örgütler tarafından talep edilmeyen eylemler yasaklanacak." ifadelerini kullandı. "Meşru" örgütlerin düzenlemediği eylemlere ilişkin Macron, "Yapabildiğimiz her yerde engelleyeceğiz." dedi. Öte yandan sendikalar tarafından organize edilen gösterilerin ise güzergah açısından inceleneceğini belirten Macron, "Genel kanı, gelecek günlerde eylem olmaması yönünde. Eylem yapmak isteyen insanlar için, eğer bunlar sendika kuruluşlarıysa valilikler alternatif yollar önerecek." diye konuştu. Macron bu tedbirlerin iş yerlerini korumak amacıyla alındığını dile getirdi.