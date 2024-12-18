Almanya’yı karıştıran vurguncu Yasemin Gündoğan dizi yıldızı oluyor

Almanya'da Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalan ve pazartesi günü çıktığı mahkemede 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Yasemin Gündoğan, dizi yıldızı oluyor.

Alman Bild gazetesi, büyük vurgundan sonra kayıplara karışan Yasemin Gündoğan’ın kaçak hayatının belgesel dizi yapılacağını duyurdu, Bild

VURGUNCU YASEMİN DİZİ YILDIZI OLUYOR

Alman Bild gazetesi, büyük vurgundan sonra kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın kaçak hayatının belgesel dizi yapılacağını duyurdu.

ULUSLARARASI PLATFORMLARDA YAYIMLANACAK

Yasemin Gündoğan hakkındaki belgesel dizinin Leipzigli bir yapım şirketi tarafından çekileceği belirtildi. Şirketin Kreatif Direktörü Bernd Schumacher, çekimlerin, 2025 sonbaharına kadar devam edeceğini söyledi ve Neflix, Disney ve Amazon gibi uluslararası platformlarda da yayımlanacağını belirtti.

Alman Bild gazetesi, büyük vurgundan sonra kayıplara karışan Yasemin Gündoğan’ın kaçak hayatının belgesel dizi yapılacağını duyurdu, Bild

BODRUM, İZMİR, İSTANBUL

Belgesel dizide Yasemin Gündoğan'ın kaçak hayatının konu edileceği belirtilirken çekimlerin ise Bodrum, İzmir ve İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Kreatif Direktör Schumacher ayrıca, Yasemin Gündoğan'ın ailesinin de çekimlere gönüllü olarak katılacağını fakat herhangi bir ücret almayacaklarını söyledi.