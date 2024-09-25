Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Adil dünya" çağrısı! Başkan Erdoğan'ın "Daha adil dünya mümkün" sözleri örnek oldu

Başkan Erdoğan'ın ʺdaha adil dünya mümkünʺ şiarı (Takvim.com.tr | Arşiv)

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN "DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" ŞİARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" şiarını her fırsatta dile getiriyor.

Başkan Erdoğan son olarak, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür…" mesajını paylaşmıştı.