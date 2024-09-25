SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Adil dünya" çağrısı! Başkan Erdoğan'ın "Daha adil dünya mümkün" sözleri örnek oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkündür" şiarını akıllara getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 20:46
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan Adil dünya çağrısı! Başkan Erdoğan’ın Daha adil dünya mümkün sözleri örnek oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ʺAdil dünyaʺ çağrısı. (Takvim.com.tr | Arşiv)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ʺAdil dünyaʺ çağrısı. (Takvim.com.tr | Arşiv)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ʺAdil dünyaʺ çağrısı. (Takvim.com.tr | Arşiv)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ʺAdil dünyaʺ çağrısı. (Takvim.com.tr | Arşiv)

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın ʺdaha adil dünya mümkünʺ şiarı (Takvim.com.tr | Arşiv) Başkan Erdoğan'ın ʺdaha adil dünya mümkünʺ şiarı (Takvim.com.tr | Arşiv)

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN "DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN" ŞİARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" şiarını her fırsatta dile getiriyor.

Başkan Erdoğan son olarak, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür…" mesajını paylaşmıştı.

Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dediBaşkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını ‘Hesap sordu’ dedi
Başkan Erdoğan'dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! Dünya dakika dakika takip etti: İsrail basını 'Hesap sordu' dedi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
CANLI | Lübnan ateş hattı: Hizbullah’tan Mossad’a füze! Kara saldırısı mı başlıyor?
Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin kuzeni tutuklandı | Mide bulandıran paylaşımlar
İngiltere’de Çevrim İçi Güvenlik Yasası adımı: Sosyal medya şirketleri artık hesap verecek
Başkan Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının rahatsız ettiği 3’lü: CHP - FETÖ - İsrail | İsim isim Boş salon müfterileri
ABD derin devletinde BRICS paniği! Batı hegemonyasına karşı birlik
TikTok fenomeni Kübra Aykut’a veda... Dilan Polat ve Engin Polat cenaze törenine koruma ordusuyla geldi
Avrupa Aslan’ı sahne alıyor! Okan Buruk PAOK maçı 11’ini belirledi
HESAPLAR DEĞİŞTİ | SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta zamlı maaşına yeni ipucu
Kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen CHP’li vekil Ediz Ün paraları pavyonda yedi
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Çiftlik Bank’ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın’a 88 bin yıl hapis cezası talebi
Jose Mourinho’dan flaş itiraflar! Bana saygısızlık yapıldı
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi!
Fenerbahçe’de sert zirve: Kabul edilemez Mourinho’dan Koç’a söz
SON DAKİKA