SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İngiltere'den Rusya'ya 100 yeni yaptırım

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı. Bakanlık, yaptırımların Ukrayna'da kalıcı bir barışı sağlamak için yapıldığını savundu.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:15 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 15:15
İngiltere’den Rusya’ya 100 yeni yaptırım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İngiltere'nin son yaptırımlarının, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 17'nci yaptırım paketinin öncesinde duyurulduğu ve bu adımların Ukrayna'da kalıcı bir barışı sağlamak için yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olduğu kaydedildi.

14 SOSYAL TASARIM AJANSI ÜYESİNE DAHA YAPTIRIM UYGULANDI

İngiltere'nin yeni yaptırımlarının, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ile bazı kişi ve kurumları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "dezenformasyon kampanyaları yürüten" 14 Sosyal Tasarım Ajansı üyesinin daha yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

İngiltere'den Rusya'ya 100 yeni yaptırım (AA)İngiltere'den Rusya'ya 100 yeni yaptırım (AA)

Açıklamada, bugünkü yaptırım listesinde 46 finans kurumu, Rus devletine bağlı Mevduat Sigorta Ajansı ve St. Petersburg Döviz Borsası, Rus petrolünü taşıyan ve "gölge filoya" ait olduğu belirtilen 18 gemi ve bu filoyu destekleyen kişi ve kurumların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaptırım listesinde Rusya için gemi tedarik eden İngiliz vatandaşı John Michael Ormerod ve gölge filo tankerlerinin kaptanlığını yapan iki Rus vatandaşının da yer aldığı ifade edilen açıklamada, İngiltere'nin G7 ülkeleriyle Rus petrolüne yönelik uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyat seviyesini de gözden geçirdiği ve bu tavan fiyat uygulamasını sıkılaştırmak için ortaklarıyla çalıştığı kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
Türk Telekom
ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı
Sabıkalı şirket balya balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı
İspanya’da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler ABD’de olacak
İslam Memiş’ten ’suni köpük’ uyarısı! Gram altın için 3. ayak bekleniyor: O rakama hazır olun!
Terör bataklığından petrol keşiflerine: Günlük 81 bine dayandı! Berat Albayrak’ın attığı adımların meyveleri bunlar
İsrail’den Filistin’e saldırı: En az 50 şehit! Husiler Hayfa Limanı’nı ablukaya alacağız dedi
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
ABD’den Fransa’ya büyükelçi! 18 suçtan hapis yatmıştı: Charles Kushner Trump’ın dünürü çıktı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistan’da yakalandı... Türkiye’ye iade edildi
İBB’deki hortum çarkında yeni detay! Başrolde Ali Nuhoğlu var! Paravan şirket tesisatçının üzerine! İmza yetkisi ise şoföre
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Mossad’dan Suriye’de operasyon! 60 yıl önce idam edilen casus Eli Cohen’in arşivini kaçırdılar
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...