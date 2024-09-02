ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi

CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı





1997'DEN GÜNÜMÜZE... YİNE AYNI KARTAL YİNE AYNI LOKASYON



CIA'in Kapadokya paylaşımında yer alan bir diğer detay ise 'Kartal' logosu oldu. Aynı kartal, 14-20 Haziran 1997 tarihli



CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımındaki kartal, FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı CIA'in Kapadokya paylaşımında yer alan bir diğer detay ise 'Kartal' logosu oldu. Aynı kartal, 14-20 Haziran 1997 tarihli Aksiyon isimli FETÖ dergisinde karşımıza çıkıyor. Derginin kapağında Türkiye haritası üzerine koyulan kartalın gagasının tam da Kapadokya bölgesine denk gelmesi önemli bir ayrıntı olarak ön plana çıkıyor.

ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi



O GEMİ İZMİR'DE... ZAMANLAMASI MANİDAR!



CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj ve talimatları verdiği tartışılırken ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi zamanlaması manidar bir şekilde İzmir Limanı'na demirledi.