ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde yapılan bu paylaşım Fetullahçı Terör Örgütü ve 15 Temmuz ihanet gecesini akıllara getirdi.
Derginin kapağında Türkiye haritası üzerine koyulan kartalın gagasının tam da Kapadokya bölgesine denk gelmesi önemli bir ayrıntı olarak ön plana çıkıyor.
O GEMİ İZMİR'DE... ZAMANLAMASI MANİDAR!
CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj ve talimatları verdiği tartışılırken ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi zamanlaması manidar bir şekilde İzmir Limanı'na demirledi.
ABD - CIA - FETÖ ŞER 3'LÜSÜ NEYİN PEŞİNDE?"
CIA'nin 'FETÖ'nün şifresi olan Kapakdokya üzerinden mesaj vermesi, FETÖ'cü Aksiyon dergisinin kapağı ile CIA'nin paylaşımındaki kartalın aynı olması ve ABD donanma gemisinin İzmir'e demirlemesi "ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde?" sorusunu sordurttu.