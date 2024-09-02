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ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde? 1997'den günümüze 'Kapadokya'nın şifreleri: USS Wasp'ın İzmir'e zamanlaması manidar demirleyişi

CIA, FETÖ elebaşı Gülen'in 'darbe şifresi' olan ve mahrem imam Kemal Batmaz'ın kod adı olarak bilinen 'Kapadokya'yı paylaştı. Aynı paylaşımda yer alan 'kartal' figürü 1997 tarihli FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı. CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj verdiği tartışılırken ABD'nin donanma gemisi USS Wasp'ın İzmir'e demirledi. Zamanlaması manidar bu olaylar "ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:32 Güncelleme 02 Eylül 2024, 12:05
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi

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ABD'nin resmi istihbarat kuruluşu CIA resmi sosyal medya hesaplarından 'Kapadokya' paylaşımında bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde yapılan bu paylaşım Fetullahçı Terör Örgütü ve 15 Temmuz ihanet gecesini akıllara getirdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe şifresi: KapadokyaFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in darbe şifresi: Kapadokya

ELEBAŞI GÜLEN'DEN 'KAPADOKYA'LI EYLEM TALİMATI

Bilindiği üzere FETÖ, CIA ile bağlantılı bir terör örgütü.

Elebaşı Fetullah Gülen darbe girişiminden 4 ay önce 19 Mart 2016'da örgüt mensuplarına yaptığı konuşmada "Kapadokya" şifresini kullanmış, "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum" diyerek, örgüt üyelerine eylem talimatı vermişti.
'Kapadokya' kod adlı FETÖ'cü Kemal Batmaz'Kapadokya' kod adlı FETÖ'cü Kemal Batmaz

KEMAL BATMAZ'IN KOD ADI: KAPADOKYA

Akıncı Üssü'nde firari mahrem imam Adil Öksüz'le birlikte yakalanan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın da CIA arşivinde "Kapadokya" koduyla adının geçtiği ortaya çıkmıştı.
CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımıCIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı


1997'DEN GÜNÜMÜZE... YİNE AYNI KARTAL YİNE AYNI LOKASYON

CIA'in Kapadokya paylaşımında yer alan bir diğer detay ise 'Kartal' logosu oldu. Aynı kartal, 14-20 Haziran 1997 tarihli Aksiyon isimli FETÖ dergisinde karşımıza çıkıyor.

CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımındaki kartal, FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktıCIA'nin 'Kapadokya' paylaşımındaki kartal, FETÖ'cü Aksiyon dergisinden çıktı

Derginin kapağında Türkiye haritası üzerine koyulan kartalın gagasının tam da Kapadokya bölgesine denk gelmesi önemli bir ayrıntı olarak ön plana çıkıyor.

ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisiABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi

O GEMİ İZMİR'DE... ZAMANLAMASI MANİDAR!

CIA'nin 'Kapadokya' paylaşımı ile FETÖ'cü kliklere hangi mesaj ve talimatları verdiği tartışılırken ABD'nin USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi zamanlaması manidar bir şekilde İzmir Limanı'na demirledi.

FETÖ elebaşı Fetullah GülenFETÖ elebaşı Fetullah Gülen
ABD - CIA - FETÖ ŞER 3'LÜSÜ NEYİN PEŞİNDE?"

CIA'nin 'FETÖ'nün şifresi olan Kapakdokya üzerinden mesaj vermesi, FETÖ'cü Aksiyon dergisinin kapağı ile CIA'nin paylaşımındaki kartalın aynı olması ve ABD donanma gemisinin İzmir'e demirlemesi "ABD - CIA - FETÖ şer 3'lüsü neyin peşinde?" sorusunu sordurttu.

CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramından dikkat çeken Kapadokya paylaşımı | FETÖnün darbe şifresiydiCIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramından dikkat çeken Kapadokya paylaşımı | FETÖnün darbe şifresiydi

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