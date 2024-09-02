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ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler

ABD ekonomisi resmen çöküyor. Zincir marketlerdeki fahiş fiyat krizi, işsizlik, büyüme rakamları derken Batı basınında panik başladı. Business Insider, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu yazarken Forbes ise resesyon için resmen tarih verdi. The Telegraph ise “Amerika dünya finansmanını kesene kadar sarhoş bir denizci gibi para harcamaya devam edecek” dedi ve büyük çöküşün işaretini verdi. İşte, Batı basınında ABD’nin çöküşünü işaret eden manşetler…

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:11 Güncelleme 02 Eylül 2024, 11:41
ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler

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ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin kıyasıya yarışı devam ederken ülke ekonomisi krize sürükleniyor.

BUSINESS INSIDER: ABD RESESYONUN EŞİĞİNDE

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat krizi gündeme damga vururken 2000 ve 2008 krizlerini tahmin eden ünlü bir piyasa uzmanı, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu belirtti. Business Insider'a göre S&P, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu gösteren 2 grafik paylaştı ve yüzde 70'e varan bir düşüş riskine karşı uyarıda bulundu.

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ: FORBES 2025'İ İŞARET ETTİ

Forbes dergisi ise ABD'de resesyon riski için 2025'i işaret etti. Temmuz 2024 İstihdam Durum Raporu'na göre ülkede işsizliğin arttığını belirten Forbes, bu durumun ekonomistler için endişe olduğunu belirtti.

Forbes, ABD'de işsizliğin daha da artması durumunda ekonominin ne kadar büyüyebileceğinin belli olmadığını belirtti.

THE TELEGRAPH: ABD SARHOŞ DENİZCİ GİBİ PARA HARCIYOR

The Telegraph ise "Amerika dünya finansmanını kesene kadar sarhoş bir denizci gibi para harcamaya devam edecek" dedi ve Washington'ın kontrolsüz borçlanmasının çökmüş bir toplumun kanıtı olduğunu belirtti.

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ABD'nin federali eyalet ve özel bütçe açığı ile daha önce hiç olmadığı düzeyde bir gerileme dönemine girdiğini belirten The Telegraph bu durumun Beyaz Saray'ın ekonomik çöküşle mücadelesini engelleyeceğine dikkat çekti.

TÜM DÜNYAYI SARSACAK

The Telegraph ayrıca, ABD'deki krizin dolar merkezli finans sistemi yüzünden tüm dünya üzerinde zincirleme etkilerinin olacağını belirtti.

Amerika'nın şansını zorladığına dikkat çeken The Telegraph, "Tüketimi finanse etmek için bu ölçekte bir yapısal borçlanma, tüm öz disiplinini kaybetmiş, çökmekte olan bir toplumun kanıtıdır" dedi.

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