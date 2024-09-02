ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler

ABD 'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin kıyasıya yarışı devam ederken ülke ekonomisi krize sürükleniyor.

Zincir marketlerdeki fahiş fiyat krizi gündeme damga vururken 2000 ve 2008 krizlerini tahmin eden ünlü bir piyasa uzmanı, ABD ekonomisinin resesyon un eşiğinde olduğunu belirtti. Business Insider'a göre S&P, ABD ekonomisinin resesyonun eşiğinde olduğunu gösteren 2 grafik paylaştı ve yüzde 70'e varan bir düşüş riskine karşı uyarıda bulundu.

EKONOMİSTLER ENDİŞELİ: FORBES 2025'İ İŞARET ETTİ

Forbes dergisi ise ABD'de resesyon riski için 2025'i işaret etti. Temmuz 2024 İstihdam Durum Raporu'na göre ülkede işsizliğin arttığını belirten Forbes, bu durumun ekonomistler için endişe olduğunu belirtti.

Forbes, ABD'de işsizliğin daha da artması durumunda ekonominin ne kadar büyüyebileceğinin belli olmadığını belirtti.