Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

ABD-VENEZUELA GERGİNLİĞİ: SERT OYNARSA BU ONUN SON SEFERİ OLUR

ABD Başkanı Epstein dosyalarının kamuya açık olarak sergilenmesi karşısında panikleyerek belgelerin bu şekilde yayınlanmasına karşı olduğunu söyledi.

Trump Venezuela etrafında "devasa bir ABD filosu" olduğunu söyleyerek Maduro 'ya "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" dedi.

Trump'ın gündeminde ABD-Venezuela gerginliği ve dünyanın konuştuğu ve kamuoyuyla paylaşılan Epstein dosyalarının paniği vardı.

"EĞER SERT OYNARSA BU ONUN İÇİN SON SEFER OLUR"



Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

"PETRO DA DİKKATLİ OLMALI"



Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYALARI PANİĞİ: KAMUYA AÇIK SERGİLENMESİNE KARŞIYIM

ABD Başkanı Trump, dünyanın konuştuğu ve kendi adının da geçtiği Epstein dosyalarına ilişkin de açıklama yaptı.Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı sevdiğini belirten Trump, Epstein dosyalarında Clinton'ın fotoğraflarının yer almasına ilişkin, "Bill Clinton'ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey." dedi.