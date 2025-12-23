PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, Venezuela'nın ABD'ye yasa dışı göçmen, suçlu ve uyuşturucu gönderdiğini söyleyerek, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" dedi ve bir uyarıyı da Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro için yaptı. Trump ayrıca dünyanın konuştuğu Epstein dosyalarının kamuya açık sergilenmesine ilişkin de konuştu. Trump kendisinin de adının geçtiği dosyaların kamuya açık bir şekilde sergilenmesine karşı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Trump'ın gündeminde ABD-Venezuela gerginliği ve dünyanın konuştuğu ve kamuoyuyla paylaşılan Epstein dosyalarının paniği vardı.

Trump Venezuela etrafında "devasa bir ABD filosu" olduğunu söyleyerek Maduro'ya "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" dedi.

ABD Başkanı Epstein dosyalarının kamuya açık olarak sergilenmesi karşısında panikleyerek belgelerin bu şekilde yayınlanmasına karşı olduğunu söyledi.

ABD-VENEZUELA GERGİNLİĞİ: SERT OYNARSA BU ONUN SON SEFERİ OLUR

Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

"EĞER SERT OYNARSA BU ONUN İÇİN SON SEFER OLUR"

Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

"PETRO DA DİKKATLİ OLMALI"

Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN DOSYALARI PANİĞİ: KAMUYA AÇIK SERGİLENMESİNE KARŞIYIM

ABD Başkanı Trump, dünyanın konuştuğu ve kendi adının da geçtiği Epstein dosyalarına ilişkin de açıklama yaptı.Trump, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında yer alan fotoğrafların kamuya açık olarak sergilenmesine karşı olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ı sevdiğini belirten Trump, Epstein dosyalarında Clinton'ın fotoğraflarının yer almasına ilişkin, "Bill Clinton'ın fotoğraflarının gösterilmesini sevmiyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesini de sevmiyorum. Bence bu, çok kötü bir şey." dedi.

