ABD Başkanı Trump Mehmet Öz ve kardeşine en yakınında görev verdi!

ABD Başkanı Trump, Öz kardeşlere en yakınında görev verdi. Trump, geçen kasım ayında ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ü Federal Sağlık Sistemi'nin başkanlığına aday gösterdi.



Bir ay önceki açıklamasında, "O benim danışmanım" dedi. Trump, şimdi de Öz'ün kardeşi Seval Öz'ü Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı pozisyonuna aday gösterdiğini bildirdi.



Öz'ün sürücüsüz araç politikasını denetlemekten sorumlu olabileceği kaydedildi. Bu arada Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın ismi de onay için Senato'ya gönderildi. Lübnan'ın Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olduğu 1900 yılında Zahle kentinden ABD'ye göçen Hıristiyan bir ailenin torunu olan Barrack, başarılı diplomatik kariyeri ile de dikkat çekti.

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