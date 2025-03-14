ABD’de bir uçak faciası daha! Alevler içinde kaldı: Yolcular kanatlara kaçtı

ABD'de bir uçak faciası daha meydana geldi. Kolorado eyaletinin Denver kentindeki Denver Havalimanı'nda bir uçak havada alev aldı.
UÇAK HAVADA ALEV ALDI
Uçaktan dumanlar yükselirken, korku içindeki yolcuların uçağın kanatları aracılığıyla kaçtıkları görüldü.
AA 1006 sefer sayılı uçuş, Colorado Springs Havaalanı'ndan yerel saatle 16:52'de kalkmıştı ve Dallas Fort Worth Uluslararası Havaalanı'na gidiyordu.
Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Boeing 737-800 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra mürettebatın motor titreşimleri bildirmesi üzerine Denver'a yönlendirildi.
YOLCULAR KAYDIRAKLARDAN TAHLİYE EDİLDİ
Uçağın inişi sırasında ve kapıya doğru taksi yaparken bir motorun alev aldığı ve yolcuların kaydıraklar kullanılarak tahliye edildiği bildirildi.