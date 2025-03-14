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ABD’de bir uçak faciası daha! Alevler içinde kaldı: Yolcular kanatlara kaçtı

ABD’nin Kolorado eyaletinden Dallas’a doğru hareket eden bir uçak havada alev aldı. Denver’a yönlendirilen uçak Devner Havalimanı’na iniş yaparken uçağın kanatlarına kaçan yolcuların kaydıraklar kullanılarak tahliye edildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 08:45
ABD’de bir uçak faciası daha! Alevler içinde kaldı: Yolcular kanatlara kaçtı

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ABD'de bir uçak faciası daha meydana geldi. Kolorado eyaletinin Denver kentindeki Denver Havalimanı'nda bir uçak havada alev aldı.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

UÇAK HAVADA ALEV ALDI

Uçaktan dumanlar yükselirken, korku içindeki yolcuların uçağın kanatları aracılığıyla kaçtıkları görüldü.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

AA 1006 sefer sayılı uçuş, Colorado Springs Havaalanı'ndan yerel saatle 16:52'de kalkmıştı ve Dallas Fort Worth Uluslararası Havaalanı'na gidiyordu.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Boeing 737-800 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra mürettebatın motor titreşimleri bildirmesi üzerine Denver'a yönlendirildi.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YOLCULAR KAYDIRAKLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Uçağın inişi sırasında ve kapıya doğru taksi yaparken bir motorun alev aldığı ve yolcuların kaydıraklar kullanılarak tahliye edildiği bildirildi.

ABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüABD'de uçak faciası, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

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