ABD Başkanı Trump Fed Başkanı Powell’dan memnun olmadığını söyledi: Eğer gitmesini istersem inanın bana hemen gider

Jerome Powell Donald Trump. (Takvim.com.tr arşiv)

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.

Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.