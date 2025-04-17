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Yemen'deki Husiler duyurdu: ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 06:14 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 06:17
Yemen’deki Husiler duyurdu: ABD’nin Hudeyde’deki Ras İsa Limanı’na düzenlediği saldırıda 38 kişi öldü

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Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda aralarında sağlık görevlilerin de bulunduğu 38 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI
Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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