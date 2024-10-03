ABD Başkanı Joe Biden'ın "İran" sözleri petrol fiyatını yükseltti!

Biden ayrıca dün yaptığı bir başka açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırısına karşı olduğunu dile getirmişti.

PETROL FİYATI FIRLADI

Biden'ın İran'ın petrol tesislerinin vurulabileceğini işaret etmesinin ardından petrol fiyatları yükseldi.

Brent Petrol fiyatındaki artık %5'in üzerine çıktı.