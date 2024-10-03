FIFA’ya çağrı: İsrail uluslararası futboldan men edilsin!

Fransa 'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlattı.

İSRAİL' ULUSLARARASI FUTBOLDAN MEN EDİLSİN Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin ( FIFA ) İsrail'i uluslararası futboldan men etmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İsrail'in karşısında duran Türkiye boykottan ticari faaliyetlerin kesilmesine kadar birçok adım atarken dünya ülkelerine de İsrail'e karşı harekete geçmesi için çağrı yapıyor.

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı yapıldı (AA)

İmza kampanyasına, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kamuya mal olmuş birçok isim destek verdi.

"11 AYDIR GAZZE'DE DEVAM EDEN SOYKIRIM"

Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de devam eden bir soykırıma tanık olduğu belirtilirken, bu soykırımın bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 40 binden fazla Filistinlinin katledildiği, on binlerce sivilin yaralandığı, 1,9 milyon Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, yaklaşık 1 yıldır Filistin halkının İsrail hükümeti tarafından inanılmaz bir şiddete maruz kaldığı ifade edildi.