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Hamas’tan işgalci İsrail’e mesaj: Rüyaları gerçekleşmeyecek

Hamas'tan, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Hamas'ın Filistin'de bulunduğunu ve işgalci İsrail ile savaştığı belirtilen açıklamada, "Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:56 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 20:56
Hamas’tan işgalci İsrail’e mesaj: Rüyaları gerçekleşmeyecek

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Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet er-Rışk, "Hamas ya da liderlerinin Gazze Şeridi'nden uzaklaştırılmasının İsrail'in gerçekleştirilemeyecek rüyası" olduğunu ifade etti.

Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)

Rışk, Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve esir takası kapsamında Hamaslı liderlerin Gazze'den ayrılma olasılığına dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rışk, bazı medya kuruluşlarının yaydığı mantık dışı söylentiler hakkında genellikle yorum yapmadığını kaydetti.

Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)

"İSRAİL'İN RÜYASI GERÇEKLEŞMEYECEK"

Rışk, "Hamas, Filistin'de bulunuyor ve Filistin'i işgal eden düşmanla savaşıyor. Hamas'ın ya da liderlerinin Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası." ifadesini kullandı.

Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)Hamas: Hamas'ın Gazze'den uzaklaştırılması, İsrail'in gerçekleşmeyecek rüyası (AA)

"ATEŞKES KONUSUNDA YENİ FİKİRLER VAR' İDDİASI"

Hamaslı lider, "mantık gereği işgalcinin gitmesinin; bu topraklarının sahiplerinin ve sakinlerinin kalmasının gerektiğine" dikkati çekti.

Kuveyt'teki "Aljarida" gazetesinin kimliğini belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Hamas liderlerinin ve tüm silahlı mensuplarının Gazze'den Sudan'a güvenli bir şekilde çıkmasını gerektirecek bir ateşkes konusunda bazı yeni fikirlerin olduğuna" yer verilmişti.

İsrail, Sudan veya Hamas ile İsrail arasındaki arabulucu ülkelerden henüz habere ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.

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