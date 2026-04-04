Başkan Erdoğan'la görüşme sonrası Zelenskiy Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi ziyaretinde Bartholomeos I ile bir araya gelerek barış mesajı verdi. Zelenskiy, savaşın sona ermesi için müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan da müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor. Gelmeye hazırız. Her zaman, liderler düzeyinde yapılacak bir toplantıya, hangi formatta olursa olsun hazır olduğumuzu söyledim." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Patrikhane ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Bartholomeos ile Ukraynalı çocuklar ve birçok konuda görüştüklerini, bu konudaki destek ve dualar için minnettar olduklarını söyledi.

Bartholomeos'a ülkesinde bu kışın zorlu geçtiğinden bahsettiğini aktaran Zelenskiy, enerji desteği sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna'yı ve savaşın nasıl durdurulacağını konuştuklarını belirterek, "Barışa ihtiyacımız var. Müzakerelere ve barış görüşmelerine ihtiyacımız var. Bundan sonra gerekli adımları atacağız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştük. O da bu tarafta, barıştan yana." ifadelerini kullandı.

Savaşın durdurulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, dostlarının sahip olduğu diplomatik deneyimi kullanmak istediklerini belirtti.

Zelenskiy, Başkan Erdoğan'la görüşmesine ilişkin de "Cumhurbaşkanı Erdoğan da müzakerelerin İstanbul'da yapılmasını istiyor. Gelmeye hazırız. Her zaman, liderler düzeyinde yapılacak bir toplantıya, hangi formatta olursa olsun hazır olduğumuzu söyledim." diye konuştu.

Bartholomeos da Zelenskiy'i dördüncü defa ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Patrikhanede her zaman barış için dua ettiklerini, tüm çatışmaların barışçıl çözüme kavuşturulmasına yönelik müzakereleri desteklediklerini aktaran Bartholomeos, "Orta Doğu'da, Ukrayna'da ve dünyanın her yerinde acı çeken insanlara yakınız." dedi.

