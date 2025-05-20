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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Suriye açıklaması: "Destek verilmezse iç savaş çıkar"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'deki mevcut hükümetin başarılı olmasını istediklerini, bunun alternatifinin "tam ölçekli bir iç savaş ve kaos" olacağını belirti.

Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 21:30
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan Suriye açıklaması: Destek verilmezse iç savaş çıkar

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında Dışişleri Bakanlığının bütçe talebi hakkında ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio, "Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AFP)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AFP)

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olması durumunda tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşıdığını vurgulayan Rubio, şöyle konuştu:

"Aslında, açıkçası, geçiş otoritesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, temelde ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz."

Yaptırımların kaldırılmasının, komşu ülkelerin Suriye hükümetine destek sağlamasını kolaylaştıracağını belirten Rubio, Türkiye'deki büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin, özellikle kolluk kuvvetleri için ihtiyaç duydukları yardım konusunda Suriye'nin ihtiyaçları için yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabileceğine değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)

Rubio, DEAŞ ile ilgili endişelerin dile getirildiği Senato oturumunda, bu terör örgütünün mevcut Suriye yönetiminden "nefret ettiğini" çünkü Şara hükümetinin DEAŞ için "ciddi bir risk" oluşturduğunu söyledi.

Suriye'de hükümetin görevini yapamadığı her günün, "DEAŞ'ın kendini yeniden oluşturma kabiliyetine ulaştığı bir gün" olacağını söyleyen Rubio, ABD'nin bu tehlikeyi önlemek için bir süre daha Suriye'de asker bulunduracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Riyad'da düzenlenen Suudi-ABD Yatırım Forumu 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini açıklamıştı.

SURİYE'YLE İLGİLİ İSRAİL'İN ENDİŞESİNE YÖNELİK SORULARI CEVAPLANDIRDI
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi senatörlerin sorularına cevap veren Rubio, Suriye'nin mevcut hükümetini "bir fırsat" olarak gördüklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)

BİR ULUS İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR
Suriye yönetimi hakkında, "Bir ulus inşa etmeye çalışıyorlar. Kendilerini devrim için bir fırlatma rampası olarak görmüyorlar." sözlerine yer veren Rubio, İsrail başta olmak üzere diğer bölge müttefiklerinin kaygılarını gidermeye çalıştı.

Marco Rubio, "Aslında, toplumun tüm unsurlarını kapsayan ve İsrail ile sınırlar veya başka bir şey için savaşmaya hiç ilgisi olmayan basit bir hükümetiniz varsa, bunun İsrail'in güvenliği için olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyorum." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)

Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye'deki Türk varlığından İsrail'in duyduğu endişeyle ilgili olarak bundan sonraki süreçte Suriye'deki geçici hükümetin yabancı askeri üslere izin verip vermeyeceklerine dair bir karar alması gerekeceğini vurguladı.

Rubio ayrıca ABD'nin, "Kürtlerin Suriye hükümetinin ve güvenlik güçlerinin daha geniş bir parçası olması için çalıştıklarını" kaydetti.

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