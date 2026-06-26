ABD arabuluculuğundaki çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan rest
ABD arabuluculuğunda Washington'da düzenlenen beşinci tur görüşmelerin ardından ABD, İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı. İsrail güçlerinin işgal ettiği bölgelerin bir kısmının Lübnan ordusuna devredilmesini öngören teklifin de ele alındığı görüşmelerde, Lübnan tam çekilme talebini yineledi. İsrail bu adımı Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmaması şartına bağladı. Anlaşmaya Hizbullah'tan peş peşe sert tepkiler geldi.
Hızlı Özet Göster
- ABD, İsrail ve Lübnan heyetleri Washington'da çerçeve anlaşmasına imza attı.
- Görüşmelerde İsrail'in işgal ettiği bölgelerin bir kısmının Lübnan ordusuna devredilmesi teklifi ele alındı.
- Lübnan, İsrail'in tamamen çekilmesini talep ederken, İsrail bu çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağladı.
- Hizbullah'ın siyasi kanadı ve lideri Naim Kasım anlaşmaya sert tepki gösterdi.
- Anlaşma sonrası Beyrut'ta Hizbullah destekçileri protesto gösterileri düzenledi.
ABD, İsrail ve Lübnan heyetleri, Washington'da gerçekleştirilen beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından çerçeve anlaşmasına imza attı. Görüşmelerde İsrail güçlerinin işgal ettiği bölgelerin bir kısmının Lübnan ordusuna devredilmesini öngören ABD destekli teklif de masaya yatırıldı. Lübnan, İsrail'in topraklarından tamamen çekilmesini talep ederken, İsrail çekilmeyi Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması ve sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmamasına ilişkin güvence şartına bağladı. Anlaşmanın ardından Hizbullah'ın siyasi kanadı ile Hizbullah lideri Naim Kasım, mutabakata sert tepki gösterdi.
İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ MASADA
Görüşmelerde, İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerin bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesini öngören ABD destekli teklif de ele alındı.
Müzakere sürecinin başında Lübnan tarafı, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini talep etti. İsrail tarafının ise herhangi bir çekilmeyi, Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması ve sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmaması yönünde güvence verilmesi şartına bağladığı aktarıldı.
RUBİO: İLK ADIM BAZEN EN ZOR OLANIDIR
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, imza töreninde yaptığı açıklamada sürecin henüz başında olduklarını vurguladı.
Rubio, "Bu, başlangıcın başlangıcı," dedi. "Önümüzde çok iş var. Bugün ilk adım. İlk adım bazen en zor olanıdır."
Anlaşmanın ardından taraflar arasında diplomatik görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL-LÜBNAN MÜZAKERELERİNE SERT TEPKİ
Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili Hasan Fadlallah, yaptığı yazılı açıklamayla, Washington'da ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili Hizbullah'ın duruşuna dikkati çekti.
Hizbullah olarak Beyrut ve Tel Aviv arasında gerçekleşen doğrudan müzakereleri reddettiklerini kaydeden Fadlallah, söz konusu müzakerelerin Lübnan'ın egemenliğini baltaladığı ve Lübnan'da tehlikeli bölünmelere sebep olacağı uyarısında bulundu.
Fadlallah, Lübnan yönetimine "İsrail'le müzakere sürecinden ve kendi halkı aleyhinde aldığı kararlardan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.
HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM: İSRAİL-LÜBNAN ANLAŞMASI YOK HÜKMÜNDE
Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına sert tepki gösterdi. Kasım, anlaşmayı "yok hükmünde" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirirken, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı kapsamında Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.
Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Kasım, Lübnanlı yetkililerin başarı olarak sunduğu mutabakatı kabul etmediklerini açıkladı.
Anlaşmanın "aşağılayıcı" ve "yok hükmünde" olduğunu dile getiren Kasım, bunun aynı zamanda bir "yüz karası" olduğunu ve Lübnan'ın egemenliğinden taviz verilmesi anlamına geldiğini savundu.
"İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇEKİLMELİ"
Kasım, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in çekilmesini Lübnan'daki direniş unsurlarının silahsızlandırılması şartına bağlayan yaklaşımın tüm kırmızı çizgileri aştığını öne süren Kasım, bunun Lübnan'ı İsrail'in elinde bir piyon haline getirecek son derece tehlikeli bir öneri olduğunu söyledi.
BEYRUT'TA PROTESTOLAR DÜZENLENDİ
Çerçeve anlaşmasının kamuoyuna duyurulmasının ardından başkent Beyrut'ta Hizbullah destekçileri protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler bazı noktalarda lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.
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