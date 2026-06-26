ABD arabuluculuğundaki çerçeve anlaşmaya Hizbullah'tan rest

HİZBULLAH'TAN İSRAİL-LÜBNAN MÜZAKERELERİNE SERT TEPKİ Hizbullah'ın siyasi kanadı " Direnişe Vefa Bloğu " milletvekili Hasan Fadlallah, yaptığı yazılı açıklamayla, Washington'da ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili Hizbullah'ın duruşuna dikkati çekti. Hizbullah olarak Beyrut ve Tel Aviv arasında gerçekleşen doğrudan müzakereleri reddettiklerini kaydeden Fadlallah, söz konusu müzakerelerin Lübnan'ın egemenliğini baltaladığı ve Lübnan'da tehlikeli bölünmelere sebep olacağı uyarısında bulundu. Fadlallah, Lübnan yönetimine " İsrail'le müzakere sürecinden ve kendi halkı aleyhinde aldığı kararlardan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.



HİZBULLAH LİDERİ NAİM KASIM: İSRAİL-LÜBNAN ANLAŞMASI YOK HÜKMÜNDE



Hizbullah lideri Naim Kasım, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına sert tepki gösterdi. Kasım, anlaşmayı "yok hükmünde" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirirken, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı kapsamında Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Kasım, Lübnanlı yetkililerin başarı olarak sunduğu mutabakatı kabul etmediklerini açıkladı.

Anlaşmanın "aşağılayıcı" ve "yok hükmünde" olduğunu dile getiren Kasım, bunun aynı zamanda bir "yüz karası" olduğunu ve Lübnan'ın egemenliğinden taviz verilmesi anlamına geldiğini savundu.

"İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇEKİLMELİ"

Kasım, İsrail'in İran-ABD mutabakat zaptı uyarınca Lübnan'dan çekilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in çekilmesini Lübnan'daki direniş unsurlarının silahsızlandırılması şartına bağlayan yaklaşımın tüm kırmızı çizgileri aştığını öne süren Kasım, bunun Lübnan'ı İsrail'in elinde bir piyon haline getirecek son derece tehlikeli bir öneri olduğunu söyledi.

BEYRUT'TA PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Çerçeve anlaşmasının kamuoyuna duyurulmasının ardından başkent Beyrut'ta Hizbullah destekçileri protesto gösterileri düzenledi. Göstericiler bazı noktalarda lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya