AB Mahkemesi'nden emsal görüş: Yapay zeka yayıncı haklarını ihlal edebilir
AB Adalet Divanı Başsavcısı, yapay zeka sohbet robotlarının çevrim içi haber içeriklerini gerçek zamanlı olarak çekmesinin ve kullanmasının basın yayıncılarının telif haklarını ihlal edebileceği yönünde mütalaa verdi. Macar medya kuruluşu Like Company’nin Google’a karşı açtığı tarihi davada sunulan bu görüş, yapay zeka geliştiricilerinin izinsiz veri kullanımına karşı medya sektörünün elini güçlendiriyor.
Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndaki (CJEU) ilk üretken yapay zekâ ve telif hakkı davasında mahkemenin başsavcısı (Advocate General), yapay zeka sohbet robotlarının internet üzerindeki basın yayınlarını ve haber içeriklerini kullanmasının, basın yayıncılarının haklarını ihlal edebileceğine dair önemli bir değerlendirmede bulundu.
"YAPAY ZEKA YAYINCI HAKLARINI İHLAL EDEBİLİR"
AB Mahkemesi Başsavcısı, "Yapay zeka botlarının çevrim içi basın içeriklerini kullanması yayıncı haklarını ihlal edebilir." dedi.
MACARİSTAN'DA KRİTİK DAVA
Macaristan'daki bir yerel medya kuruluşu olan Like Company'nin Google'a karşı açtığı dava kapsamında, yapay zeka sistemlerinin hem içeriklerle eğitilmesi hem de kullanıcı sorularına yanıt üretirken telifli haber metinlerini işleyip sunması hukuki denetime alındı.
DAVANIN KRİTİK SORULARI
Kullanıcıların bir yapay zeka sohbet botuna, internet üzerindeki bir basın yayınındaki metinlerle eşleşen veya bunlara atıfta bulunan talimatlar vermesi ve botun bu doğrultuda cevap üretmesi, AB telif ve komşu haklar direktifleri kapsamında "izinsiz çoğaltma" veya "halka açık iletişim" sayılıyor mu?
Büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi sırasında kullanılan metin ve veri madenciliği istisnalarının sınırları nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Yayıncıların hak saklı tutma (opt-out) hakları bu süreçte nasıl korunacak?
SEKTÖR İÇİN EMSAL
Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesinde görülen bu dava, 27 üye ülkenin tamamını bağlayacak tarihi bir emsal teşkil ediyor. Başsavcılığın bu yönlü görüşü, yapay zekâ geliştiricilerinin telifsiz veri kazıma (scraping) ve içerik üretme modellerine karşı basın yayıncılarının elini güçlendirirken teknoloji şirketlerinin gelecekteki lisanslama maliyetlerini ve sorumluluk zincirini doğrudan belirleyecek.
Mahkemenin nihai kararının ilerleyen aylarda açıklanması bekleniyor. Ancak bu süreç şimdiden yapay zeka şirketleri ile medya sektörü arasındaki dengeleri sarsmaya başladı.
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