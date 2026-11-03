Macaristan'daki bir yerel medya kuruluşu olan Like Company'nin Google 'a karşı açtığı dava kapsamında, yapay zeka sistemlerinin hem içeriklerle eğitilmesi hem de kullanıcı sorularına yanıt üretirken telifli haber metinlerini işleyip sunması hukuki denetime alındı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndaki (CJEU) ilk üretken yapay zekâ ve telif hakkı davasında mahkemenin başsavcısı (Advocate General), yapay zeka sohbet robotlarının internet üzerindeki basın yayınlarını ve haber içeriklerini kullanmasının, basın yayıncılarının haklarını ihlal edebileceğine dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

OpenAI. Fotoğraf: Reuters

DAVANIN KRİTİK SORULARI

Kullanıcıların bir yapay zeka sohbet botuna, internet üzerindeki bir basın yayınındaki metinlerle eşleşen veya bunlara atıfta bulunan talimatlar vermesi ve botun bu doğrultuda cevap üretmesi, AB telif ve komşu haklar direktifleri kapsamında "izinsiz çoğaltma" veya "halka açık iletişim" sayılıyor mu?

Büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi sırasında kullanılan metin ve veri madenciliği istisnalarının sınırları nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Yayıncıların hak saklı tutma (opt-out) hakları bu süreçte nasıl korunacak?