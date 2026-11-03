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Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı

Antigua ve Barbuda'nın 45. Bağımsızlık Günü kutlamalarında bastıran şiddetli yağmurda Kraliçe Camilla görevlilerin uzattığı şemsiyeyi kapıp hemen korunaklı alana kaçarken Kral Charles'ı sırılsıklam bir şekilde açıkta bırakması törene damga vurdu. Zor anlar yaşayan Charles sinirli bir espri yaptı ve "Pantolonumda su teresi yetiştirmeye başladım." dedi.

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Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı

İngiltere Kralı III. Charles, Antigua ve Barbuda'nın 45. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi geçit töreni sırasında ani bir tropikal sağanağa yakalandı.

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KRAL CHARLES YAĞMURDA KALDI

St. John's şehrindeki Sir Vivian Richards Stadyumu'nda gerçekleşen olayda, törenin hemen başında bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Kral Charles zor anlar yaşadı.

Camilla şemsiyeyi alıp gitti. Fotoğraf: AFPCamilla şemsiyeyi alıp gitti. Fotoğraf: AFP

CAMILLA ŞEMSİYEYİ ALIP GİTTİ

Kraliçe Camilla görevlilerin uzattığı şemsiyeyi alarak korunaklı alana geçerken Kral Charles bir süre açık alanda şemsiyesiz kaldı ve ellerini havaya kaldırarak tepki gösterdi.

Camilla şemsiyeyi alıp gitti. Fotoğraf: AFPCamilla şemsiyeyi alıp gitti. Fotoğraf: AFP

Kısa bir süre sonra görevlilerin getirdiği siyah şemsiyeyi alan Charles, törene ve asker teftişine kaldığı yerden devam etti. Kral Charles, sırılsıklam kaldığı bu eğlenceli ve talihsiz anı daha sonra esprili bir dille karşılayarak Ülkenin Başbakanı Gaston Browne'a dönüp, "Pantolonumda su teresi yetiştirmeye başladım." diyerek şaka yaptı.

Kutlamalar yağmurun dinmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Charles ve Camilla daha sonra ülkenin eğitim, spor ve kültür alanlarındaki önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

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Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı-4 Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı-5 Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı-6

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