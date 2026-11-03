İngiltere Kralı III. Charles, Antigua ve Barbuda'nın 45. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi geçit töreni sırasında ani bir tropikal sağanağa yakalandı.

Kraliçe Camilla görevlilerin uzattığı şemsiyeyi alarak korunaklı alana geçerken Kral Charles bir süre açık alanda şemsiyesiz kaldı ve ellerini havaya kaldırarak tepki gösterdi.

Camilla şemsiyeyi alıp gitti. Fotoğraf: AFP

Kısa bir süre sonra görevlilerin getirdiği siyah şemsiyeyi alan Charles, törene ve asker teftişine kaldığı yerden devam etti. Kral Charles, sırılsıklam kaldığı bu eğlenceli ve talihsiz anı daha sonra esprili bir dille karşılayarak Ülkenin Başbakanı Gaston Browne'a dönüp, "Pantolonumda su teresi yetiştirmeye başladım." diyerek şaka yaptı.

Kutlamalar yağmurun dinmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Charles ve Camilla daha sonra ülkenin eğitim, spor ve kültür alanlarındaki önde gelen isimleriyle bir araya geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN