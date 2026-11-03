Camilla şemsiyeyi alıp kaçtı Charles yağmurda kaldı
Antigua ve Barbuda'nın 45. Bağımsızlık Günü kutlamalarında bastıran şiddetli yağmurda Kraliçe Camilla görevlilerin uzattığı şemsiyeyi kapıp hemen korunaklı alana kaçarken Kral Charles'ı sırılsıklam bir şekilde açıkta bırakması törene damga vurdu. Zor anlar yaşayan Charles sinirli bir espri yaptı ve "Pantolonumda su teresi yetiştirmeye başladım." dedi.
İngiltere Kralı III. Charles, Antigua ve Barbuda'nın 45. Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resmi geçit töreni sırasında ani bir tropikal sağanağa yakalandı.Antigua'da kraliyet ailesine yağmur sürprizi
KRAL CHARLES YAĞMURDA KALDI
St. John's şehrindeki Sir Vivian Richards Stadyumu'nda gerçekleşen olayda, törenin hemen başında bastıran şiddetli yağmur nedeniyle Kral Charles zor anlar yaşadı.
CAMILLA ŞEMSİYEYİ ALIP GİTTİ
Kraliçe Camilla görevlilerin uzattığı şemsiyeyi alarak korunaklı alana geçerken Kral Charles bir süre açık alanda şemsiyesiz kaldı ve ellerini havaya kaldırarak tepki gösterdi.
Kısa bir süre sonra görevlilerin getirdiği siyah şemsiyeyi alan Charles, törene ve asker teftişine kaldığı yerden devam etti. Kral Charles, sırılsıklam kaldığı bu eğlenceli ve talihsiz anı daha sonra esprili bir dille karşılayarak Ülkenin Başbakanı Gaston Browne'a dönüp, "Pantolonumda su teresi yetiştirmeye başladım." diyerek şaka yaptı.
Kutlamalar yağmurun dinmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Charles ve Camilla daha sonra ülkenin eğitim, spor ve kültür alanlarındaki önde gelen isimleriyle bir araya geldi.