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9 ay uzay istasyonunda mahsur kaldılar! İki astronot Dünya’ya döndü

Sekiz günlük bir operasyon için gittikleri uzay istasyonunda 9 aydır mahsur kalan iki astronot Butch Wilmore ve Suni Williams SpaceX'in Dragon kapsülü ile dünyaya döndü.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 10:47 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 01:54
9 ay uzay istasyonunda mahsur kaldılar! İki astronot Dünya’ya döndü

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle inişini canlı olarak yayımladı.

Dokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., ReutersDokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., Reuters

YAKLAŞIK 17 SAAT SÜRDÜ

Wilmore, Williams ve ISS'de mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.

Astronotlar, yerel saatle 17.57 sularında Florida eyaleti açıklarına iniş yaptı.

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Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Dokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., ReutersDokuz aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki kıdemli NASA astronotu Butch Wilmore ve Suni Williams, 17 Mart 2025'te Dünya'ya dönüşlerine başlamak üzere ISS'den ayrılmaya hazırlanırken kapağı kapatmadan önce SpaceX Crew Dragon kapsülünün kapağına el sallıyor., Reuters

9 AY UZAY İSTASYONUNDA MAHSUR KALDILAR

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

Butch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüButch Wilmore ve Suni Williams, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

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