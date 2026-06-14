Brezilya'da helikopter faciası: ABD'li şarkıcı Oliver Tree hayatını kaybetti
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin batısında iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında dünyaca ünlü şarkıcı Oliver Tree'nin de bulunduğu öğrenildi. Olayda enkaz parçalarının çevreye savrulduğu, bir otoparkta yangın çıktığı ve çok sayıda aracın zarar gördüğü aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin batısındaki Recreio dos Bandeirantes bölgesinde iki helikopter havada çarpışarak düştü ve 6 kişi hayatını kaybetti.
- Helikopterlerden biri otoparka düşerek 5 kişinin ölümüne neden oldu, diğeri ise yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulundu ve pilotu öldü.
- Kazada hayatını kaybedenler arasında Amerikalı müzisyen Oliver Tree da bulunuyor.
- Helikopterlerden birinin düştüğü otoparkta çıkan yangında yaklaşık 20 elektrikli otomobil yandı.
- Kazanın nedeni Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı CENIPA tarafından yürütülen soruşturma sonucunda belirlenecek.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin batısında iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras basına yaptığı açıklamada, havada çarpışan helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü bildirdi.
Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Contreiras, ekiplerin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.
Contreiras, helikopterlerden birinin otoparka düştüğünü ve içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterin ise çarpışma noktasından yaklaşık 100 metre uzakta ters dönmüş halde bulunduğunu ve pilotunun öldüğünü ifade etti.
İkinci helikopterin düşmesi sonucu yangın çıkmadığını dile getiren Contreiras, enkaz parçalarının çevredeki binalara ve teraslara savrulduğunu sözlerine ekledi.
Yerel basına göre, helikopterlerden birinin düştüğü otoparkta çıkan yangında park halindeki yaklaşık 20 elektrikli otomobil küle döndü.
Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Cavaliere, yangının kontrol altına alındığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerinde enkaz kaldırma ve araç tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kazanın kesin nedeni, Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.
ABD'Lİ ŞARKICI DA HELİKOPTERDEYDİ
Amerikalı müzisyen Oliver Tree, Brezilya'da meydana gelen bir helikopter kazasında 32 yaşında hayatını kaybetti. Kendine özgü kase saç kesimi ve internet kişiliğiyle tanınan Tree, Life Goes On, Miss You ve Alien Boy gibi şarkılarıyla biliniyordu. Spotify'da aylık 11 milyondan fazla dinleyicisi var ve en popüler şarkıları 700 milyondan fazla kez dinlendi.