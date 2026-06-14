Brezilya'da helikopter faciası: ABD'li şarkıcı Oliver Tree hayatını kaybetti

Oliver Tree. (Fotoğraf: Los Angeles Times)

ABD'Lİ ŞARKICI DA HELİKOPTERDEYDİ

Amerikalı müzisyen Oliver Tree, Brezilya'da meydana gelen bir helikopter kazasında 32 yaşında hayatını kaybetti. Kendine özgü kase saç kesimi ve internet kişiliğiyle tanınan Tree, Life Goes On, Miss You ve Alien Boy gibi şarkılarıyla biliniyordu. Spotify'da aylık 11 milyondan fazla dinleyicisi var ve en popüler şarkıları 700 milyondan fazla kez dinlendi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya