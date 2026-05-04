İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı.

Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği şüpheli talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi.

Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin kamuoyuna hiçbir bilgi verilmedi.

Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 6 yıldır yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adaletten kaçış manevralarına yenisini ekledi.

81 DURUŞMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. Bugüne kadar hakkındaki yolsuzluk davalarından sonuncusu 28 Nisan tarihinde olmak üzere tam 81 kez hakim karşısına çıktı.

TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI

İsrail'deki sözde adaletten kaçmak için uluslararası bağlantılarını kullanmakla eleştirilen Netanyahu'yu kurtarmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderdi.

Netanyahu, daha önce "af talep etmeyeceğini" söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından kurtulmak için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda resmen af talebinde bulundu.