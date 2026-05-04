6 yıllık yolsuzluk davasında Netanyahu'dan kaçış manevrası | Gece yarısı taleple duruşma iptal

Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 6 yıldır yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adaletten kaçış manevralarına yenisini ekledi. Hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında bugün hakim karşısına çıkması beklenen Netanyahu’nun duruşması, avukatının gece yarısı sunduğu talep üzerine başlamasına saatler kala ertelendi. Daha önce af istemeyeceğini söylemesine rağmen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a yalvaran Netanyahu’nun yargıdan kaçma çabası dikkat çekiyor. Netanyahu, 81 kez hakim karşısına çıktığı davayı uzatmaya çalışıyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı duruşma, avukatı Amit Haddad'ın gece yarısı talebiyle ertelendi.
  • Netanyahu, '1000', '2000' ve '4000' dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında bugüne kadar 81 kez hakim karşısına çıktı.
  • Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin kamuoyuna hiçbir bilgi verilmedi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Netanyahu'yu affetmesi için mektup gönderdi.
  • Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen Kasım 2025 sonunda Herzog'dan resmen af talebinde bulundu.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yıllardır yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hesap vermesi gereken duruşmadan saatler önce avukatının gece yarısı hamlesiyle yine adaletten kaçmayı başardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, yolsuzluk davalarından yargılanması süren Netanyahu'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak Netanyahu'nun ifade vereceği duruşma, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındı.

Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği şüpheli talep üzerine bugünkü duruşma ertelendi.

Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin kamuoyuna hiçbir bilgi verilmedi.

Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 6 yıldır yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, adaletten kaçış manevralarına yenisini ekledi.

81 DURUŞMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanıyor. Bugüne kadar hakkındaki yolsuzluk davalarından sonuncusu 28 Nisan tarihinde olmak üzere tam 81 kez hakim karşısına çıktı.

TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI

İsrail'deki sözde adaletten kaçmak için uluslararası bağlantılarını kullanmakla eleştirilen Netanyahu'yu kurtarmak amacıyla ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025 tarihinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup gönderdi.

Netanyahu, daha önce "af talep etmeyeceğini" söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından kurtulmak için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda resmen af talebinde bulundu.

