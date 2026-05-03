İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah'ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirdi.

Ben-Gvir'in Aşdod kentindeki doğum günü kutlamasına İsrail polis teşkilatının üst düzey isimleri de katıldı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören ve salt çoğunlukla karar verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını daha önce onaylamıştı.

Pastanın üzerinde Filistinlilere idam cezası öngören yasanın geçirilmesine atıfta bulunan 'Bazen hayaller gerçek olur' yazısı yer aldı.

Siyonist bakandan insanlık dışı kutlama: Pastasında idam ipi var

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün gece Aşdod (Usdud) kenti yakınlarındaki bir mekanda 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza attığı ortaya çıktı.

ʺBazen hayaller gerçek olurʺ yazısı ile kutlama yapılan pasta. (Fotoğraflar sosyal medya ve AA Arşiv'e aittir.)

İNSANLIK DIŞI KUTLAMA

Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı olarak bilinen Ben-Gvir, Instagram hesabından üzerinde büyük bir "yağlı urgan" görseli bulunan pastanın kendisine hediye edildiği görüntüleri paylaştı.

SKANDAL GÖNDERME: BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR

Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu üzerinde "yağlı urgan" görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin "Bakan Ben Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur." yazdığı da görüldü.