Siyonist Bakan Ben-Gvir'den alçaklıkta son nokta: Doğum gününde idam urganlı pasta kesti!

Siyonist politikalarıyla bölgedeki gerilimi tırmandıran Itamar Ben-Gvir, bu kez doğum günü kutlamasındaki skandal tercihiyle sınırları zorladı. Aşdod yakınlarındaki kutlamada Bakan Ben-Gvir'e sunulan pastanın üzerinde, Filistinli esirlerin idam edilmesini simgeleyen bir yağlı urgan (idam ilmeği) resmi yer aldı. İşgalci zihniyetin skandal provokasyonu dünya genelinde büyük tepki çekerken, görüntüler Filistin halkına yönelik nefret politikalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi. İnsanlık değerlerini ayaklar altına alan bu görselli kutlama, Bakan’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 50. yaş günü kutlamasında üzerinde idam ipini simgeleyen yağlı urgan görseli bulunan pasta kestiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
  • Pastanın üzerinde Filistinlilere idam cezası öngören yasanın geçirilmesine atıfta bulunan 'Bazen hayaller gerçek olur' yazısı yer aldı.
  • İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören ve salt çoğunlukla karar verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını daha önce onaylamıştı.
  • Ben-Gvir'in Aşdod kentindeki doğum günü kutlamasına İsrail polis teşkilatının üst düzey isimleri de katıldı.
  • İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah'ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dün gece Aşdod (Usdud) kenti yakınlarındaki bir mekanda 50. yaş günü için yapılan kutlamada bir provokasyona daha imza attığı ortaya çıktı.

Siyonist bakandan insanlık dışı kutlama: Pastasında idam ipi var

ʺBazen hayaller gerçek olurʺ yazısı ile kutlama yapılan pasta. (Fotoğraflar sosyal medya ve AA Arşiv'e aittir.)

İNSANLIK DIŞI KUTLAMA

Filistinlileri hedef alan idam yasasının mimarı olarak bilinen Ben-Gvir, Instagram hesabından üzerinde büyük bir "yağlı urgan" görseli bulunan pastanın kendisine hediye edildiği görüntüleri paylaştı.

SKANDAL GÖNDERME: BAZEN HAYALLER GERÇEK OLUR       

Bakanın eşi Ayala'nın elinde tuttuğu üzerinde "yağlı urgan" görseli bulunan pastada idam yasasının geçirilmesine ilişkin "Bakan Ben Gvir'i tebrik ederiz. Bazen hayaller gerçek olur." yazdığı da görüldü.

Ben Gvir ve eşi.

POLİS TEŞKİLATI DA ALÇAK KUTLAMANIN PARÇASI OLDU

Ben-Gvir'in provokatif doğum günü kutlaması, "yağlı urgan" resimli pastanın yanı sıra davetli listesiyle de iç kamuoyunun tepkisini çekti.Doğum günü kutlamasına İsrail polis teşkilatının üst düzey isimlerinin katılımı "siyasetin kolluk kuvvetleri üzerindeki nüfuzu" yorumlarına sebep oldu.

URGAN ROZETİYLE MECLİSE GİRMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi milletvekilleri, Filistinli esirlere idam cezası öngören yasa tasarısının görüşüleceği İsrail Meclisindeki oturuma "yağlı urgan" rozetiyle katılmıştı.

Bir diğer pastanın üzerinde iki tabanca ve İsrail bayrağıyla kaplı Filistin haritası yer alıyor.

İDAM YASASI MECLİSTEN GEÇMİŞTİ

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek.

Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

SAVUNMA HAKKI VE TEMYİZ RAFA KALKTI

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ ENGEL

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

