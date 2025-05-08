31 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan Pakistan savaşı dünyayı endişelendirdi!

Hindistan ile Pakistan arasında haftalardır süren gerilim, yerini çatışmaya bıraktı. Yeni Delhi, önceki gece füzelerle Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine saldırdı.



Saldırılarda bir caminin de hedef alındığı ortaya çıktı. Birçok binanın yıkıldığı ve sivillerin hedef alındığı saldırıda, 31 kişinin öldüğü 57 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hindistan saldırısı başlar başlamaz, Pakistan yönetimi hava savunma sistemlerini aktif hale getirip misilleme yaptı. Hava sahası 48 saatliğine kapatıldı. Pakistan'ın karşılık verdiği çatışmada, 10 Hintli'nin öldüğü anlaşıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İslamabad, Hindistan saldırılarına karşılık veriyor" açıklamasını yaptı.



İki ülke arasında karşılıklı topçu atışları yapıldı; sıcak çatışma da yaşandı. Pakistan ordusu beş Hint savaş jetinin Hindistan hava sahasında düşürüldüğünü vurguladı.



BM'den bir ekip, bölgeye gidip incelemelere başladı. Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed isimli grup, Hindistan'ın saldırılarında liderleri Masood Azhar'ın 10 akrabasının öldüğünü anlattı.



CEHENNEM ATEŞİ

Pakistan yönetiminden yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'da "terör kampları" olduğu iddiası reddedildi. Hindistan'ın "bölgede bir cehennemin ateşini yaktığı" bunun sonuçlarının sorumluluğunun Delhi yönetiminde olduğu belirtildi.



TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile konuştu. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.



ABD: Trump, "Utanç verici bu durum un çabuk sona ersin" dedi.

BM: Dünya, bu çatışmayı kaldıramaz.

RUSYA: Derin endişe duyuyoruz. Her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyoruz.

ÇİN: Mevcut gerilimleri hafifletmek için yapıcı bir rol oynamaya devam etmek isteriz...



KEŞMİR NEDEN ÖNEMLİ?

Keşmir, Pakistan ve Hindistan arasında 78 yıldır çözülemeyen bir sorun. Nüfusun büyük bölümü Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'ı tercih etse de dönemin Prensi Hindistan'la birleşme kararı aldı. Bu kararın ardından nükleer güce sahip iki ülke arasında 2 yıl süren bir savaş patlak verdi. Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde... Pakistan Ordusu Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın saldırı sırasında barajları hedef aldığını bildirdi.

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