Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, çok dinli yapısıyla dikkat çekerken ülkedeki Müslüman nüfus da sıkça araştırılıyor. 2025 yılı itibarıyla Hindistan'ın toplam nüfusu ve yüz ölçümü ile birlikte, İslamiyet'in ülkedeki yeri ve Müslümanların sayısı da merak ediliyor. Peki, Hindistan'ın dini nedir? Hindistan Müslüman bir ülke mi? İşte güncel veriler…