Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü
Hindistan ve Pakistan Güney Asya'nın kalbinde yer alan, zengin tarihleri ve köklü kültürel miraslarıyla dikkat çeken iki ülkedir. Pew Research Center'a göre, 1947'de İngiltere'nin sömürge yönetiminden ayrılarak yollarını ayıran bu komşu ülkeler, o günden bu yana hem benzerlikleriyle hem de farklılıklarıyla öne çıkıyor. Hindistan, çok dinli yapısı ve kültürel çeşitliliği ile Hinduizm'in doğduğu topraklardır. Pakistan ise kuruluş felsefesinde İslam'ı temel alan ve Müslüman kimliğiyle ön plana çıkıyor. Peki Hindistan'da kaç milyon Müslüman var? İşte Hindistan'ın nüfusu ve yüz ölçümü.
Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:21