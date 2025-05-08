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Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

Hindistan ve Pakistan Güney Asya'nın kalbinde yer alan, zengin tarihleri ve köklü kültürel miraslarıyla dikkat çeken iki ülkedir. Pew Research Center'a göre, 1947'de İngiltere'nin sömürge yönetiminden ayrılarak yollarını ayıran bu komşu ülkeler, o günden bu yana hem benzerlikleriyle hem de farklılıklarıyla öne çıkıyor. Hindistan, çok dinli yapısı ve kültürel çeşitliliği ile Hinduizm'in doğduğu topraklardır. Pakistan ise kuruluş felsefesinde İslam'ı temel alan ve Müslüman kimliğiyle ön plana çıkıyor. Peki Hindistan'da kaç milyon Müslüman var? İşte Hindistan'ın nüfusu ve yüz ölçümü.

Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:21
Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, çok dinli yapısıyla dikkat çekerken ülkedeki Müslüman nüfus da sıkça araştırılıyor. 2025 yılı itibarıyla Hindistan'ın toplam nüfusu ve yüz ölçümü ile birlikte, İslamiyet'in ülkedeki yeri ve Müslümanların sayısı da merak ediliyor. Peki, Hindistan'ın dini nedir? Hindistan Müslüman bir ülke mi? İşte güncel veriler…

Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

Hindistan'ın dini nedir?

🔸Hindistan, hem nüfus büyüklüğü hem de dini mozaiğiyle merak ediliyor. Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, aynı zamanda en geniş inanç çeşitliliğine sahiptir.

Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

🔸Ülkede en yaygın din Hinduizm olup, nüfusun yaklaşık %80'ini oluşturuyor. İslamiyet ise yaklaşık %14'lük oranla ikinci sırada yer almakta ve bu oran, 200 ila 226 milyon Müslüman'ı kapsıyor.

Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

Hindistan'da Müslüman kadınların doğurganlık oranı

🔸Hindistan'da Müslüman kadınların doğurganlık oranları, geçmişte diğer dini gruplara göre daha yüksek seviyelerde seyrederken, son 20 yılda dikkat çekici bir değişim yaşandı. 1992'de ortalama 4,4 çocuk doğuran Müslüman kadınlar, 2015 itibarıyla bu sayıyı 2,6'ya düşürdü.

Hindistan’ın dini ne, Müslüman mı? 2025 Hindistan’ın nüfusu ve yüz ölçümü

🔸Aynı dönemde Hindu kadınların doğurganlık oranı 3,3'ten 2,1'e gerilerken, iki grup arasındaki fark 1,1'den sadece 0,5 çocuğa indi.