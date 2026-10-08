Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, edebiyat dünyasında merakla beklenen açıklamanın ardından duyuruldu. Carson'ın şiir, deneme ve çeviri alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası edebiyat çevrelerinde dikkat çeken bir isim olduğu belirtiliyor.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Anne Carson oldu. (Foto: AA)

2026 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ ANNE CARSON'A VERİLDİ

Her yıl dünyanın dört bir yanından edebiyatseverlerin ve yazarların yakından takip ettiği Nobel Edebiyat Ödülü, 2026 yılında Kanadalı yazar Anne Carson'ın oldu.

Şair kimliğinin yanı sıra deneme yazarı ve çevirmen olarak da eserler veren Carson, aynı zamanda klasik edebiyat alanında akademik çalışmalar yürütüyor. Edebiyat ile klasik dünyaya ilişkin birikimini eserlerinde farklı biçimlerde buluşturan Carson, çağdaş edebiyatın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Carson aynı zamanda klasik edebiyat profesörü ve çevirmen olarak görev yapıyor. (Foto: BBC)

Anne Carson kimdir? Anne Carson, 21 Haziran 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya geldi. Edebiyat dünyasında kendine özgü anlatımı ve alışılmış edebi kalıpların dışına çıkan eserleriyle tanınan Carson, kariyeri boyunca şiir, deneme ve kurmaca gibi farklı türlerde çalışmalar ortaya koydu.

Toronto Üniversitesi'nde klasik filoloji eğitimi alan Carson, akademik yaşamında da klasik edebiyat üzerine yoğunlaştı. Uzun yıllar başta McGill Üniversitesi olmak üzere çeşitli saygın akademik kurumlarda ders verdi. Antik Yunan edebiyatı ve mitolojisinden beslenen eserlerinde şiir, deneme ve kurmaca arasındaki sınırları esnek biçimde ele alan yazar, kendine has üslubuyla çağdaş edebiyatın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

NOBEL ÖDÜLLERİ 5 ANA DALDA VERİLİYOR

Nobel Ödülleri, İsveçli bilim insanı ve mucit Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda oluşturuldu. Nobel Vakfı ise 29 Haziran 1900'de kuruldu.

Ödüller; insanlığa önemli katkılarda bulunduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlara fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış olmak üzere beş ana kategoride veriliyor. Ödüllerin farklı dallardaki sahipleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından belirleniyor.