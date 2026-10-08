2026 Nobel Edebiyat Ödülü’nün kazananı açıklandı: Anne Carson’a verildi
2026 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi belli oldu. Bu yılki prestijli ödül, Kanada edebiyatının öne çıkan isimlerinden şair, deneme yazarı, çevirmen ve klasik edebiyat profesörü Anne Carson’a verildi. Carson, farklı edebi türleri bir araya getiren çalışmalarıyla tanınıyor.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, edebiyat dünyasında merakla beklenen açıklamanın ardından duyuruldu. Carson'ın şiir, deneme ve çeviri alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası edebiyat çevrelerinde dikkat çeken bir isim olduğu belirtiliyor.
2026 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ ANNE CARSON'A VERİLDİ
Her yıl dünyanın dört bir yanından edebiyatseverlerin ve yazarların yakından takip ettiği Nobel Edebiyat Ödülü, 2026 yılında Kanadalı yazar Anne Carson'ın oldu.
Şair kimliğinin yanı sıra deneme yazarı ve çevirmen olarak da eserler veren Carson, aynı zamanda klasik edebiyat alanında akademik çalışmalar yürütüyor. Edebiyat ile klasik dünyaya ilişkin birikimini eserlerinde farklı biçimlerde buluşturan Carson, çağdaş edebiyatın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Anne Carson kimdir?
Anne Carson, 21 Haziran 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya geldi. Edebiyat dünyasında kendine özgü anlatımı ve alışılmış edebi kalıpların dışına çıkan eserleriyle tanınan Carson, kariyeri boyunca şiir, deneme ve kurmaca gibi farklı türlerde çalışmalar ortaya koydu.
Toronto Üniversitesi'nde klasik filoloji eğitimi alan Carson, akademik yaşamında da klasik edebiyat üzerine yoğunlaştı. Uzun yıllar başta McGill Üniversitesi olmak üzere çeşitli saygın akademik kurumlarda ders verdi. Antik Yunan edebiyatı ve mitolojisinden beslenen eserlerinde şiir, deneme ve kurmaca arasındaki sınırları esnek biçimde ele alan yazar, kendine has üslubuyla çağdaş edebiyatın dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
NOBEL ÖDÜLLERİ 5 ANA DALDA VERİLİYOR
Nobel Ödülleri, İsveçli bilim insanı ve mucit Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda oluşturuldu. Nobel Vakfı ise 29 Haziran 1900'de kuruldu.
Ödüller; insanlığa önemli katkılarda bulunduğu değerlendirilen kişi ve kuruluşlara fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış olmak üzere beş ana kategoride veriliyor. Ödüllerin farklı dallardaki sahipleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından belirleniyor.
EKONOMİ ÖDÜLÜ DAHA SONRA LİSTEYE EKLENDİ
Nobel'in ilk vasiyetinde yer alan beş ödül kategorisine daha sonraki yıllarda ekonomi alanında verilen ödül de eklendi. İsveç Merkez Bankası tarafından Alfred Nobel'in anısına oluşturulan ekonomi ödülü ilk kez 1969 yılında verildi.
Böylece Nobel ödülleri zaman içerisinde bilimden edebiyata, barış çalışmalarından ekonomiye kadar farklı alanlarda dünyanın en önemli uluslararası ödülleri arasında yer aldı.
ÖDÜLLER HER YIL 10 ARALIK'TA SAHİPLERİNİ BULUYOR
Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenlerle sahiplerine takdim ediliyor.
Ödüller 1901 yılından bu yana verilirken, bazı dönemlerde törenler gerçekleştirilemedi. Ödüllerin verilmediği yılların önemli bir bölümü Birinci ve İkinci Dünya Savaşları dönemine denk geldi. Kovid-19 salgını nedeniyle de 2020 ve 2021 yıllarında ödül törenlerinde aksaklık yaşandı.
NOBEL ADAYLARININ İSİMLERİ 50 YIL GİZLİ TUTULUYOR
Nobel Ödülleri'ne ilişkin en fazla merak edilen konulardan biri de aday listeleri. Ancak adayların isimleri kamuoyuna açıklanmıyor.
Nobel kuralları doğrultusunda adaylara ilişkin bilgiler 50 yıl boyunca gizli tutuluyor. Bu nedenle ödülün açıklanmasının ardından kamuoyunda konuşulan olası adayların, resmi aday listeleriyle doğrulanması mümkün olmuyor.