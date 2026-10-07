Nobel Komitesi, iki bilim insanını "asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" nedeniyle ödüle layık gördü. Söz konusu çalışmaların, kimyasal tepkimelerin nasıl yönlendirilebildiğine ilişkin anlayışın gelişmesinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

İki bilim insanının çalışmaları, moleküllerin kontrollü biçimde üretilmesine ışık tuttu. (Foto: Takvim foto arşivi)

2026 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ KAGAN VE SOAI'YE VERİLDİ

2026 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri Henri B. Kagan ve Kenso Soai oldu. İki bilim insanı, özellikle asimetrik organik sentez alanındaki çalışmalarıyla kimya dünyasında öne çıktı.

Ödülün gerekçesinde, araştırmacıların asimetrik organik sentezde görülen doğrusal olmayan etkiler ile otokataliz olgusunun anlaşılmasına yaptıkları katkıya dikkat çekildi. Bu keşiflerin, organik kimyada moleküllerin belirli özelliklere sahip biçimde üretilmesine yönelik araştırmalara yeni bir bakış kazandırdığı ifade edildi.

Bu alandaki çalışmalar, başta ilaçlar olmak üzere biyolojik olarak aktif moleküllerin geliştirilmesi ve üretiminde önemli bir rol oynuyor. (Foto: AA)

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ DE AÇIKLANDI

2026 Nobel Fizik Ödülü ise Belçikalı teorik fizikçi Francis Halzen'e verildi. Halzen, evrenin derinliklerinden gelen yüksek enerjili nötrinoların tespit edilmesine yönelik çalışmaları ve Antarktika'da kurulan IceCube Nötrino Gözlemevi'nin geliştirilmesindeki öncü rolüyle ödüle layık görüldü.

2026 Nobel Kimya Ödülü, organik kimyanın önemli araştırma alanlarından birine verildi. (Foto: AA)

EVRENİN "HAYALET PARÇACIKLARI" MERCEK ALTINDA

Nötrinolar, elektrik yükü bulunmayan ve maddeyle son derece zayıf etkileşime girdikleri için uzun yıllardır bilim insanlarının en zor izlediği parçacıklar arasında yer alıyor. Bu özellikleri nedeniyle zaman zaman "hayalet parçacıklar" olarak tanımlanıyorlar.

Halzen ve çalışma arkadaşlarının IceCube projesi kapsamında yüksek enerjili astrofiziksel nötrinoları tespit etmesi, evrenin en enerjik olaylarını araştırmak için yeni bir gözlem alanının önünü açtı.

Antarktika'nın kilometrelerce derinliğindeki buz tabakasına yerleştirilen devasa dedektör sistemi sayesinde nötrinoların izleri takip edilebiliyor. Bu gözlemler, uzak kozmik kaynakların ve evrendeki şiddetli olayların incelenmesine katkı sağlıyor.

Nobel Vakfı tarafından insanlığa katkı sağlayanlara verilen Nobel Ödülleri, dünyanın en prestijli ödülleri arasında kabul ediliyor. (Foto: AA)

NOBEL ÖDÜLÜNÜN MİKTARI 12 MİLYON İSVEÇ KRONU

2026 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan toplam para ödülü 12 milyon İsveç kronu olarak belirlendi. Fizik Ödülü'nün tek sahibi olan Francis Halzen, açıklanan miktarın tamamını almaya hak kazandı.

Ödüller, bilim ve insanlık adına önemli katkılar sunan araştırmacıları onurlandıran Nobel geleneğinin bir parçası olarak sahiplerine takdim edilecek.

2026 Nobel Kimya Ödülü, moleküler düzeydeki kimyasal süreçlere odaklanan çalışmaya verildi. (Foto: AA)

Henri B. Kagan ve Kenso Soai kimdir? Fransız kimyager Henri B. Kagan, organik ve organometalik kimya alanlarının yanı sıra asimetrik sentez ve asimetrik kataliz üzerine yaptığı öncü çalışmalarla bilim dünyasında tanınıyor. 1930 yılında Fransa'da dünyaya gelen Kagan, yükseköğrenimini Paris'teki Sorbonne Üniversitesinde tamamladı. Bilimsel çalışmalarını sürdüren Kagan, 1960 yılında Collège de France'dan doktora derecesini aldı.

Japon organik kimyager Kenso Soai ise 1950 yılında Japonya'nın Hiroşima kentinde doğdu. Tokyo Üniversitesinden mezun olan Soai, organik kimya alanındaki çalışmalarını akademik kariyerine taşıdı ve 1979 yılında doktora unvanını aldı. Özellikle asimetrik otokataliz alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Soai, modern organik kimyanın önemli isimleri arasında yer alıyor.

NOBEL MARATONUNDA SIRADAKİ DURAK EDEBİYAT VE BARIŞ

2026 Nobel Ödülleri kapsamında açıklamalar önümüzdeki günlerde diğer kategorilerle devam edecek. Nobel maratonunda sırada Edebiyat Ödülü bulunurken, ardından dünyanın yakından takip ettiği Nobel Barış Ödülü açıklanacak.

Serinin son aşamasında ise Ekonomi Bilimleri Dalında Nobel Anma Ödülü'nün sahibi 12 Ekim'de kamuoyuna duyurulacak.

Ödüllerin geleneksel töreni ise Nobel Ödülleri'nin kurucusu Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.