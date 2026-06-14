İran’ın eski lideri Hamaney için cenaze töreni takvimi açıklandı

Ali Hamaney, Fotoğraflar: Takvim

İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine ilişkin takvimi açıkladı. Buna göre, ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde yapılacak. Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'da ikinci cenaze töreni düzenlenecek. Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze İmam Rıza Türbesi'nin içinde hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya