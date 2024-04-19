CANLI TAKİP | Şeytanın avukatı ABD Filistin’in BM üyeliğini veto etti

Siyonist gazeteci Almog Boker, Gazzelilerin fotoğrafı hakkında, "Mutlak bir zafer… Bu fotoğraf bedenimi acıtıyor. Zikim Plajı kapalı askeri bölge ilan edilmişken ve biz sakinler buraya askeri eskort olmadan yaklaşamazken, tel örgünün diğer tarafında Gazzeliler sahilde vakit geçirip yıkanıyor, sanki savaş yokmuş gibi..." şeklinde skandal bir yorum yaptı.

DAKİKA DAKİKA GAZZE'DE YAŞANANLAR... 16.25 Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 12'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 196 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 63 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 12'ye, yaralı sayısının da 76 bin 833'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. 12.03 ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti. 15 üyeli BMGK'de Cezayir tarafından Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD'nin "hayır" oyu kullandığı tasarı, 12 "evet" ve 2 "çekimser" oy aldı. İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi. Karar tasarısının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması ve toplamda 9 "evet" oyu alması gerekiyordu. Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kuruluna Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir." ifadesi yer alıyordu. FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuştu. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması talebinde bulunmuştu. Guterres de 3 Nisan'da BMGK'ye mektup yazarak, Filistin'in talebinin gündeme alınması çağrısı yapmıştı. BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti. BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu. Bunun ardından Cezayir, Filistin'in üyeliği için karar tasarısını müzakerelere açmıştı. BATI ŞERİA'DA SİYONİST KUŞATMA 10.18 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını ikinci gününde sürdürüyor. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde dün düzenlediği baskın alanını genişleterek devam ettirdi. Nur Şems Mülteci Kampı'nın yanı sıra diğer bazı mahallelere giren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerini kuşatma altında tutarak baskınlar yaptı. İş makineleriyle kente giren İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki altyapıyı tahrip etmeye de devam ediyor. İsrail ordusu, silahlı çatışmaların çıktığı ve patlama seslerinin duyulduğu Nur Şems Mülteci Kampı'na takviye güçler sevk etti. Bu arada Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'nda darp ettiği Filistinli 2 kişiyi hastaneye naklettiğini açıkladı. İsrail ordusu radyosu dün Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu. 18 NİSAN TARİHİNDE YAŞANANLAR... 23.30 ABD'DEN REFAH KATLİAMINA ONAY

Beyaz Saray Refah'ta soykırıma onay verdi: ABD ve İsrail ortak hedef üzerinde mutabakata vardı. ABD'den Refah katliamına onay! 22.51 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Katil İsrail'den Batı Şeria'ya saldırı! İsrail güçleri, Tulkerim'de bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Yer yer patlama sesleri duyduğunu belirten görgü tanıkları, baskına karşı çıkan silahlı Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmanın yaşandığını ifade etti. Tanıklar, İsrail ordusuna ait buldozerlerin kampın altyapısını tahrip ettiğini aktardı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun sıkı bir şekilde kuşattığı ve yollarına askeri araçların konuşlandığı kampın yakınındaki ana caddeyi kapattığını, insansız hava araçlarının da bölgede alçak irtifada uçtuğu belirtildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 800'ü yaralandı. 14.33 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 970'e ulaştı, 76 bin 770 kişi de yaralandı. Bakanlık, son 24 saat içinde en az 71 kişinin öldüğünü ve 106 kişinin yaralandığını söyledi. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında kalan binlerce ceset nedeniyle ölü sayısı muhtemelen çok daha yüksek.

14.27 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), nisan ayında gıda yüklü 392 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu. WFP'nin X hesabından yapılan açıklamada, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan bu hafta ilk defa Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 yardım konvoyunun girdiği belirtildi. Söz konusu yardım konvoylarının yaklaşık 80 bin kişiye yetecek un ve gıda maddelerini taşıdığına işaret edilen açıklamada, "Gazze'ye nisan ayında gıda taşıyan 392 tır girdi." ifadeleri kullanıldı. Bu rakamın geçen ay Gazze'ye ulaşan araç sayısıyla yaklaşık olarak aynı olduğu ancak ocak ayındaki araçların yarısına tekabül ettiği aktarılan açıklamada, "Gazze'de açlığın önüne geçmenin tek yolu yardımların düzenli ve kesintisiz olarak ulaştırılması ve insani ateşkesin sağlanmasıdır." denildi. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'ndan (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

10.14 Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye fosfor bombasıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde ve sınır hattında yer alan Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu. İran destekli Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada İsrail ile çatışmalardaki kayıpları ve saldırılar hakkında bilgi verdi. Açıklamada, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin daha önce vurulan bir askeri aracı çekmek isterken hedef alındığı, aralarında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. Hizbullah ayrıca İsrail'in yine sınır hattında bulunan Malikiye mevziisine saldırı düzenlediğini belirtti. Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınırda yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 278'e yükseldi. Ayrıca Çatışmalarda, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü. 08.40 İsrail, savaş uçaklarının bir gecede Lübnan'a saldırdığını ve Hizbullah savaşçılarını öldürdüğünü bildirdi. 17 NİSAN TARİHİNDE YAŞANANLAR... 16.14 Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki 3,3 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için 2,8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ne yönelik yardım çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, BM ve ortaklarının bu çağrısının, Nisan-Aralık 2024 dönemini kapsadığı belirtildi. Bunun, ilk olarak 12 Ekim 2023'te başlatılan ve Kasım 2023'te revize edilen yardım çağrısının devamı olduğu kaydedildi. BM ve ortaklarının, talep edilen 2,8 milyar dolar ile ihtiyaç sahibi 3,3 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamayı, acılarını azaltmayı ve daha fazla can kaybını önlemeyi planladığı bildirildi.

15.55 Lübnan an-Nahar medyasının haberine göre, İsrail ordusu güney Lübnan kasabası Aita el-Şabb'a saldırmanın yanı sıra güneydeki Yarin ve Naquora kasabalarına da hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında bu sabah gerçekleştirilen ve her birinin sınırın farklı taraflarındaki askeri tesisleri vurduğu iddia edilen sınır ötesi bombalamaların ardından geldi. 15.30 Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan paraşütle insani yardım indirildi. 14.26 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Şeyh Rıdvan Köprüsü yakınlarında insanların internet bağlantısı için kullandıkları bir noktaya İsrail savaş uçağından füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı. AA muhabirine konuşan hastane kaynakları da saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu doğruladı. 13.28 İsrail ordusu, 24 saatten fazla süren baskın ve saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinden çekildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beyt Hanun'da çok sayıda evi yıkan, tarım arazilerine zarar veren ve sığınma merkezlerinden insanları alıkoyan İsrail askerleri bölgeden çekildi. Beyt Hanun'dan çıkabilen Filistinliler, AA muhabirine, İsrail askerlerinin beldedeki Filistinlileri alıkoyduğunu, kadınlara saldırdığını ve sığınma merkezlerindeki insanlara ateş açtığını anlattı. İsrail askerleri, dün Beyt Hanun'a girerek yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu kuşatma altına almıştı. Askerlerin, okuldaki tüm erkeklerden tek tek dışarı çıkıp soyunmalarını istediği aktarılmıştı. Beyt Hanun'daki "Mehdiye eş-Şeva" okulunun arkasında bir soruşturma merkezi kuran İsrail askerlerinin, alıkoydukları erkekleri burada sorguya çektiği belirtilmişti. Askerlerin ayrıca kadınları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun beldesinin dışına çıkmaya zorladığı kaydedilmişti. 11.48 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 194 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 56 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 89 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 899'a, yaralı sayısının da 76 bin 664'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında halen ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. 16 NİSAN TARİHİNDE YAŞANANLAR... 19.27 Terör devleti İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda çocuk parkına düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de sağlık kaynaklarının AA muhabirine aktardığı bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'na düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden en az 10 kişinin cenazesi Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Megazi Mülteci Kampı'ndaki Mühendis Kavşağı çevresinde bulunan çocuklar için yapılan oyun parkını hedef aldığını vurguladı. Saldırıya maruz kalan sivillerin çoğunluğunun çocuklardan oluştuğunu aktaran görgü tanıkları çocukların oyun parkındaki oyuncaklarla eğlenirken İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu belirtti. 16.03 Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdüğünü söyledi. Filistin Esirler Heyeti Başkanı Faris, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Ramallah'ta hükümete ait Esir İşleri Kurumunda bir basın toplantısı düzenledi. Faris, "7 Ekim'den bu yana Filistinli esirler, tarihteki en çirkin ve şiddetli saldırılarla karşı karşıyadır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugün Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı, Gazze merkezli gerçekleşiyor ve her yere yayılıyor." dedi. İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere yönelik ihlallerine işaret eden Faris, "İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdü." ifadesini kullandı. Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti. 15.29 İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve düzenlediği saldırılar devam ederken Gazze'nin kuzey bölgelerine havadan insani yardımlar atıldı. Yardımların paraşütle inişi, Gazze kentinden görüntülendi. 14.11 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar, korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor." dedi. Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Gazze'deki sivillerin yaşadığı felaket durumunu çözüme kavuşturmak bir öncelik olarak kalmalı." diye konuşan Shamdasani, İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişine ve dağıtılmasına hukuka aykırı kısıtlamalar getirmeye devam ettiğini söyledi. Shamdasani, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerini bombaladığını belirterek, "Gazze'de yaklaşık 1,7 milyon insan zorla yerinden edilmiş durumda. Bu insanlar korkunç koşullar ve sürekli tehdit altında yaşıyor." ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin endişe verici olduğunu vurgulayan Shamdasani, Filistinlilerin, çoğunlukla İsrail askerlerinin eşlik ettiği veya desteklediği yüzlerce İsrailli yerleşimcinin saldırılarına maruz kaldığını vurguladı. Shamdasani, "işgalci güç" olarak İsrail'in Batı Şeria'da kamu düzenini ve güvenliğini yeniden tesis etmek için yetkisi dahilindeki tüm önlemleri alması gerektiğine işaret etti. "İsrail güvenlik güçleri, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına aktif katılımını ve desteğini derhal sonlandırmalı." diyen Shamdasani, İsrail yetkililerinin, sorumlulardan hesap sormak dahil bu saldırıları önlemesi gerektiğini bildirdi. 15 NİSAN TARİHİNDE YAŞANANLAR... 14.46 Terör devleti İsrail'in soykırım kabinesindeki Bakan Eisenkot "Ordu Gazze'de 6 ay çalıştı ancak orada 133 tutukluyu kurtarmayı başaramadı

Ortadoğu'daki en zayıf düşmanımız bize en fazla zararı verdi ve stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor" dedi. 12.18 Hamas lideri Heniyye'nin torununun, İsrail'in bayramın ilk gününde diğer aile bireylerini de öldüren saldırısında aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybettiği bildirildi. Heniyyenin oğullarının öldürülmesi sonrası İsrail basınından bomba Hamas itirafı! Katil İsrail amacına ulaşamadı! Kaos planı bozuldu Heniyye'nin oğullarının öldürülmesi sonrası İsrail basınından bomba Hamas itirafı! Katil İsrail amacına ulaşamadı! Kaos planı bozuldu 09.35 Soykırımcı İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Filistinli bir anne, İsrail güçlerinin yüzüne isabet eden kurşunun ardından küçük kızına veda etti. 14 Nisan tarihinde dakika dakika yaşanan gelişmeler... 18.38 Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Qusra beldesinde Filistinlilerin ev ve aracını ateşe verdiği bildirildi. 15.57 Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal altındaki Batı Şeria'da suçlar işleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler hakkında tutuklama kararı çıkarılması çağrısında bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığından, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'daki Filistin beldelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Filistinlilere karşı suç işleyen radikal yerleşimciler ve onları destekleyenler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının hızlandırılması ve bu kişilerin UCM'ye sevk edilmesi" çağrısı yapıldı. Uluslararası toplumdan "Tel Aviv yönetiminin tüm yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması, silahlı yerleşimcilerin ve milislerin dağıtılması, silahlarının alınması, bu kişilerin finanse edilmemesi ve destek olanların cezalandırılmaları için acil müdahalede bulunması" istendi. Silahlı Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği ihlallerin kınandığı açıklamada ayrıca savunmasız Filistinlilere gerçek mermilerle ateş edilmesine, evlerinin ve araçlarının yakılmasına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Radikal yerleşimcilerin kışkırtmaları ciddi ölçüde arttı. İsrail ordusunun korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin örgütlü terörü benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Yerleşimci milisler, Tel Aviv tarafından siyasi düzeyde de destekleniyor. 11.33 Terör devleti İsrail'in Arap basın sözcüsü Avichay Adraee, soykırım ordusunun, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verdiğine yönelik iddiaları yalanladı. Adraee, İsrail gazetesi Times of Israel'in Gazze'nin kuzeyine geçişlerle ilgili iddiasına karşılık "IDF güçlerinin Filistinli sakinlerin kuzey Gazze Şeridi bölgesine geri dönmesine izin verdiği yönündeki söylentiler yanlış ve tamamen temelsizdir." açıklamasını yaptı. 11.02 İsrail basını Gazze'de yerinden edilen ve güneye gitmek zorunda kalan Filistinlilerin kuzeye dönmeye başladığını iddia etti.

İsrail'in resmi haber ajansı Kann, Gazze'deki ailelerin Raşid Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye çalıştığını bildirdi. 05:46 İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ile İsrail askerlerinin baskınlarında 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. 05:25 İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki Sderot kenti ile Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerine roket saldırısı düzenlerken, Gazze'deki İsrail askeri araçlarından oluşan konvoyu da varil bombasıyla hedef aldı. 02:13 Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 54 kentte gösteri düzenledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN