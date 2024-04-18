Vampir olduğunu iddia eden sapkın LGBT’li, 16 yaşındaki genç kızı öldürdü! Zihinsel engelli bir çocuğa cinsel istismardan yargılanıyordu: İki yıl içinde ikinci cinayet

ABD'de sapkın LGBT'li Adam Sabrina Hetke, 16 yaşındaki Wisconsinli bir genç kısa cinsel istismar uyguladı. Kendisini "vampir" olarak tanımlayan LGBT'li Hetke'nin 2007'den bu yana kadınlara yönelik cinsel suçlardan iki kez hapse atıldığı ve "şeytan tarafından ele geçirildiğini" iddia ettiği engelli bir genci öldürdüğü ortaya çıktı.

LGBT'li sapkın Adam 'Sabrina' Hetke

CİNSEL SALDIRIDAN İKİ KEZ HAPSE GİRDİ

35 yaşındaki Adam Sabrina Hetke, 2007'den bu yana kadınlara yönelik cinsel istismardan iki kez hapse atılmıştı. Daily Mail'e göre Hetke, 2016'da serbest bırakılırken polis "yeniden suç işleme olasılığının yüksek olduğu" konusunda uyarıda bulunmuştu.

35 yaşındaki Adam 'Sabrina' Hetke, 2007'den bu yana cinsel suçlar nedeniyle iki kez hapse atıldı.

YATAK ODASINA KADAR TAKİP EDİP ÖLDÜRDÜ

Sapkın LGBT'li Hetke, Temmuz 2021'de Waukesha'daki bir benzin istasyonundan evine kadar bıçakla takip ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu genç kızı yatak odasında korkutmuş ve genç kızın pencereden atlayarak hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

LGBT'li sapkın Adam 'Sabrina' Hetke

KAN DONDURAN CİNAYET İTİRAFI: BEN ŞEYTANIM

Hetke birkaç hafta önce ise Milwaukee'de bir adamı boğarak öldürdüğünü itiraf etmiş ve bir arkadaşına "Onu ben öldürdüm. Tanrı onu geri getiremez ama ben getirebilirim çünkü ben şeytanım" demişti.

HAPSE GİRİP ÇIKTIKTAN SONRA KENDİNİ "KADIN" İLAN ETTİ

Sapkın Hetke, 16 yaşındaki bir çocuğa saldırdıktan sonra cinayetten tutuklanmıştı. Polis Hetke'nin cinsel saldırı sebebiyle son cezasını çektikten sonra Kasım 2020'de zorunlu tahliyeyle tekrar serbest bırakıldığında kendisini "kadın" olarak tanımlamaya başladığını kaydetti.

28 YAŞINDAKİ GENCİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Hetke, beş ay sonra Milwaukee'nin Concordia Mahallesi'ndeki bir evde üç kadınla birlikte yaşarken öğrenme güçlüğü çeken genç bir erkeği yanına davet etti.

Hetke, iki ay önce Hetke'nin Milwaukee'deki evinde boğularak öldürülen 28 yaşındaki zihinsel engelli Vydale Thompson-Moody'yi öldürmekten yargılanacak.

28 yaşındaki Vydale Thompson-Moody, ertesi sabah evde altında, 15 metrelik bir elektrik kablosu ve boynu ile alnında izlerle ölü bulundu.

Hetke'nin ev arkadaşlarından biri polise, LGBT'li sapkının Thompson-Moody'ye zorbalık yaptığını ve boynuna bir ip doladığını söyledi. Hetke'nin, Thompson-Moody'nin boynundaki kabloyu sıkarken gencin içindeki şeytanları kovduğunu söylediğini ancak ertesi sabah genci evde ölü bulduklarını söyledi.

ŞEYTAN ÇIKARMA AYİNİ

Hetke 24 saat içinde tutuklandı ve polise Thompson-Moody'nin bir "şeytan tarafından ele geçirildiğini" kabloyu boynuna sarmadan önce kendisini göğsünden bıçakladığını söyledi. Hetke, gencin içindeki şeytanı koymayı başardığını söylerken idari tahliye ile serbest bırakıldı.

Thompson-Moody'nin annesi Serena, Hetke'nin oğlunu öldürmek istediğini itiraf eden bir başka ev arkadaşından elde ettiği bilgileri polise götürdü ve ev arkadaşlarından biri sapkın Hetke'nin cinayeti itiraf ettiğini söyledi.

Thompson-Moody'nin annesi Serena

AKLİ SORUNU YOK!

Üç gün sonra Hetke, silahla birinci derece cinsel saldırı ve zihinsel engelli bir kişiye ikinci derece saldırı ile suçlandı. Ayrıca, sağlık muayenesinde Hetke'nin akıl sağlığında herhangi bir problem olmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta mahkeme tarafından her iki suçtan da mahkum edilen Hetke'nin 7 Haziran'da cezasına çarptırılması bekleniyor.