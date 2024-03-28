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Crocus City Hall saldırısının ardından Maria Zaharova’dan Batı’ya Moskova cevabı: DEAŞ’I ABD öne sürdü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, dün akşam düzenlediği basın toplantısında 22 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall’a düzenlenen terör saldırısı hakkında konuştu. DEAŞ’ın böyle bir saldırı düzenleyecek kadar kapsamlı bir güce sahip olduğuna inanmanın zor olduğunu belirten Zaharova, DEAŞ’ı ABD’nin öne sürdüğüne dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 11:59 Güncelleme 28 Mart 2024, 11:59
Crocus City Hall saldırısının ardından Maria Zaharova’dan Batı’ya Moskova cevabı: DEAŞ’I ABD öne sürdü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, başkent Mokova'da 22 Mart'ta Crocus City Hall'a düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria ZaharovaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova

"DEAŞ'I ABD ÖNE SÜRDÜ"

ABD'li yetkililerin ve Batı medyasının saldırıdan hemen sonra terör örgütü DEAŞ'ı öne sürdüğüne dikkat çeken Zaharova, "Doğrulanmış resmi bilgiyi bile beklemeden suçluyu hemen yasaklı terör örgütü DEAŞ olarak buldular." dedi.

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"DEAŞ'IN BU KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANMAK ZOR"

Moskova saldırısının ardından Ukrayna ve ABD'nin tutumu hakkında konuşan Zaharova, "Hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı 'Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını' açıkladı. Bu sonuca hangi verilere ve hangi bilgilere dayanarak vardılar? Açık olan tek bir şey var, kendilerini mazur göstermek için Kiev rejimini mazur göstermeye başladılar." Şeklinde konuştu ve sözlerine şu şekilde devam etti:

4-6 bin kişilik bir grubun (Birleşmiş Milletler'e göre) bu kadar kapsamlı güce sahip olduğuna inanmak son derece zor. Ancak eğer varsa, yine de soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor.
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