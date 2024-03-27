Moskova’daki saldırıyı bilen ABD’den Fransa uyarısı! Büyükelçilik adres verip uyardı: Beyaz Saray’ın DEAŞ oyununda ikinci adres Paris mi?

ABD, Rusya'nın başkenti Moskova için 8 Mart'ta iki gün boyunca kalabalık etkinliklerden uzak durmalarına yönelik uyarısının ardından yeni hedef olarak Fransa'yı seçti. ABD'nin uyarısından sadece günler sonra Moskova'da düzenlenen kanlı saldırıdan sonra Fransa da alarma geçti.

ABD'NİN YENİ HEDEFİ FRANSA MI?

ABD Büyükelçiliği, Fransa'da kalabalık ve popüler turistik bölgeleri ziyaret edenleri çevrelerine dikkat etmeleri konusunda açıkça uyardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart Cuma gecesi Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Fransa'da da terör tehdidi seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştı.

FRANSA'DA DAEŞ ALARMI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında yapılan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından ulusal güvenlik uyarı sisteminin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurmuştu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

X hesabından paylaşım yapan Attal "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DEAŞ'ın üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar akşamı Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni topladı.

MACRON'DAN RUSYA'YA İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Macron terörle mücadelede Rusya'ya el uzattı. Fransız lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurulacak iletişimin durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacağını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü Moskova yakınlarındaki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen terör saldırısı hakkında yorum yaparken Fransa'nın terörle mücadelede Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Fransız lider, Fransız Guyanası'na vardığında yaptığı açıklamada, "Elimizde olan ve Rus tarafının işine yarayabilecek bilgilere dayanarak işbirliğimizi teklif etmek için hem teknik hem de bakanlık düzeyinde her düzeyde görüşmelerde bulunuyoruz." dedi.

"ALMANYA'DAKİ EN BÜYÜK TEHDİT"

Almanya federal hükümeti ise terör tehdidini "akut" olarak sınıflandırıyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, DAEŞ'in "Almanya'daki en büyük tehdit" olduğunu belirtti.