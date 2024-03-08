ABD ve İngiliz Büyükelçilikleri alarma geçti: Adres Moskova süre 48 saat! Batı Rusya’ya tuzak mı kuruyor?

Rusya'daki İngiliz ve Amerikan Büyükelçilikleri başkent Moskova'da büyük bir saldırı hazırlığı yapıldığını iddia ediyor. Rusya'daki "aşırılıkçıların" Moskova'daki kalabalık etkinliklere saldırmak için plan yaptığını iddia eden elçilikler, ABD ve İngiliz vatandaşlarını önümüzdeki iki gün boyunca olaylardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Rusya ise böyle bir istihbarat varsa paylaşılmasını talep ederken aksi takdirde iddiaların suç ortaklığı olduğunu belirtiyor. Peki, ABD ve İngiltere'nin iddiası gerçek mi? Yoksa Batı ülkeleri Rusya'ya tuzak mı kuruyor?

BÜYÜKELÇİLİKLER ALARMDA: MOSKOVA'DA SALDIRI İDDİASI

İngiliz Daily Mail, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Moskova'da pek çok etkinlik düzenlendiğini ve 48 saatlik uyarının bu etkinlikleri de kapsadığını belirtti zira başkentte Kadınlar Günü kapsamında çok sayıda konser verilecek.

Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada hangi "aşırılıkçıların" saldırı planladığı belirtilmedi fakat insanlara kalabalıklardan kaçınmaları, yerel medyayı takip etmeleri ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

48 SAAT SÜRE VERİLDİ

Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinden perşembe günü yapılan açıklamada "aşırılık" yanlılarının konserleri de içerecek şekilde Moskova'daki büyük toplantıları hedef alma yönünde yakın planlarının olduğu ve ABD vatandaşlarına önümüzdeki 48 saat içinde büyük toplantılardan kaçınmaları gerektiğine yönelik raporların takip edildiği belirtildi.

İLK UYARI ABD'DEN GELDİ

ABD vatandaşlarına yönelik ilk uyarı İngiltere Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı ve Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik seyahat tavsiyeleri sayfasında yayımlandı.

"DRONE SALDIRILARI YAPILABİLİR"

Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO), Rusya'nın bazı bölgelerinde "drone saldırıları" konusunda uyarıda bulunurken İngiliz vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmayı düşünmeleri tavsiye edildi.

RUSYA SİNAGOG SALDIRISINI ÖNLEMİŞTİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiliz Büyükelçiliğinden yapılan uyarının, Rusya'nın güvenlik kurumu FSB'nin, DEAŞ'ın Moskova yakınındaki bir sinagogda Yahudilere saldırı planını önlediğine yönelik iddianın ardından geldiğine dikkat çekti.

FSB'ye göre başkentin güneybatısındaki Kaluga'da bir DEAŞ hücresine düzenlenen baskında çok sayıda silah ve bomba bulunmuştu. Rus devlet medyası, DEAŞ militanlarının Moskova'daki bir sinagogda ibadet eden Yahudileri vurmaya hazırlandığını ve güvenlik görevlilerinin sinagoga baskın düzenlediğini bildirdi.

Rus devletine ait TASS haber ajansına göre güvenlik teşkilatından yapılan açıklamada "Teröristler tutuklanırken Rus FSB görevlilerine silahlı direnişle karşı çıktılar ve bunun sonucunda karşı ateş ile etkisiz hale getirildiler." ifadelerine yer verildi.

SİMONYAN'DAN CEVAP GELDİ: BİLGİ YOKSA SUÇ ORTAKLIĞI VAR

Rus devlet televizyonu RT'nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise büyükelçiliklerden gelen uyarıların ardından "ABD ve İngiltere büyükelçilikleri 8 Mart'ta Moskova'da terör saldırısı tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Elinizde spesifik bir bilgi varsa, bu istihbarat servisleri aracılığıyla iletilmeli. Umarım öyle yapmışlardır eğer öyle değilse bu suç ortaklığıdır" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD VE İNGİLTERE TUZAK MI KURDU?

Daily Mail'in ilettiğine göre "Putin yanlısı" olan bir Telegram hesabından yapılan açıklamada "Tüm bunlar bir tehdit gibi görünüyor çünkü Rusya'daki tüm terörist saldırılar doğrudan veya dolaylı olarak CIA ve yandaşlarının faaliyetleriyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

İngiliz FCDO, ayrıca, Ukrayna'da iki yıldan fazla bir süredir devam eden savaşı ve terör tehdidini gerekçe göstererek şu anda Rusya'ya yapılacak tüm seyahatlere karşı tavsiyede bulundu. İngiliz bakanlıktan yapılan açıklamada "Teröristlerin Rusya'da saldırı düzenlemeye çalışmasının çok muhtemel olduğu uyarısında bulunarak ayrım gözetmeyen saldırıların popüler turistik yerleri, halka açık mekanları; şenlikler, dini etkinlikler, güvenlik tarafından kontrol edilmeyen alanlar ve ulaşım ağlarını hedef alabileceği" belirtildi.