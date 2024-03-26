Ürdün'ün başkenti Amman'da dün gece saatlerinde yüzlerce kişi Gazze için meydanlara indi. Gazze'ye kapanan kapıların açılması ve katliamların durdurulması için yeni bir kıyam başlatan Müslüman halk, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde için sloganlar atıp ardından siyonist İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması için elçilik binasına doğru yürüyüş başlattı.
Güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen siyonist İsrail'in elçilik binası önünde geniş bir kalabalık toplayan binlerce protestocu polis barikatlarını aşarak elçilik binasına saldırdı.
BİR GAZETECİ TUTUKLANDI
Ürdün polisinin, ülkenin başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği çevresinde Gazze'ye destek ve özgürlük çağrıları yapan gazeteci Hayreddin el-Câbirî'yi tutuklaması Ürdün kamuoyunda tepkilere neden oldu.
EL KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA
Toplanan binlerce protestocu, işgalci İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istediklerinini haykırırken, El Kassam Tugayları'na yönelik destek sloganları da attı. Bunun üzerine büyük eylem sonrası El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sosyal medya üzerinden Ürdün halkının destek söylemlerine ''Ey Ürdün halkı, siz işgalci İsrail'in kabususunuz!'' diye yanıt verdi.