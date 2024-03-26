Ürdün'ün başkenti Amman'da dün gece saatlerinde yüzlerce kişi Gazze için meydanlara indi. Gazze'ye kapanan kapıların açılması ve katliamların durdurulması için yeni bir kıyam başlatan Müslüman halk, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde için sloganlar atıp ardından siyonist İsrail'in Amman Büyükelçiliği'nin kapatılması için elçilik binasına doğru yürüyüş başlattı.

Güvenlik güçlerinin tüm engellemelerine rağmen siyonist İsrail'in elçilik binası önünde geniş bir kalabalık toplayan binlerce protestocu polis barikatlarını aşarak elçilik binasına saldırdı.